Tutto pronto per il Carnevale 2023: «Un'edizione sotto il segno dello zodiaco e degli elementi naturali» | VIDEO

È “Take your Time for the Original Signs” il tema scelto per il Carnevale di Venezia 2023. Un’edizione che prenderà avvio sabato 4 febbraio e si concluderà martedì 21 febbraio. La presentazione questa mattina nel corso di una conferenza stampa