A Marghera il grande cinema torna ad animare l'estate | VIDEO

Oltre un mese di programmazioni, dal 2 agosto al 4 settembre, per un cartellone che vedrà in Piazza Mercato la proiezione delle migliori produzioni nazionali e internazionali. È stata presentata questa mattina, presso la biblioteca civica di Marghera, la nuova edizione di Cinema Sotto le Stelle, che conta ventinove film in cartellone: con un'offerta che spazia tra commedie, gialli e pellicole d'azione, molti sono i titoli che hanno concorso ai festival più prestigiosi. Ad aprire la rassegna sarà, infatti, Dune, il film evento della scorsa Mostra del Cinema di Venezia e vincitore di sei premi Oscar.

Ma troveranno spazio anche i lungometraggi per le famiglie e per gli amanti dei cartoon, con proiezioni dedicate nelle giornate del 10, 17 e 24 agosto, e non mancheranno opere di maestri del cinema come Clint Eastwood, Steven Spielberg e Giuseppe Tornatore, del quale è stato inserito in rassegna Ennio, l'omaggio a Morricone.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, con apertura della biglietteria alle ore 19.00. Il biglietto intero costa 3 euro. Per informazioni si può contattare MakingMovie al 347 4591960. Inoltre, inviando a questo numero, via WhatsApp, la parola “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di Cinema Sotto Le Stelle, dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di mancato evento a causa del maltempo o di eventuali recuperi.

Ulteriori informazioni e il programma completo sono disponibili online.