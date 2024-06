Con il Cinemoving torna il cinema su quattro ruote a Venezia, isole e terraferma | VIDEO

Torna il cinema su quattro ruote, nei quartieri e in campo, sotto casa e sotto le stelle: da giugno a settembre in programma ci sono 70 spettacoli tra Mestre, Venezia e isole. Il ricco calendario è stato presentato dall'assessore Paola Mar, della consigliera delegata alla cultura Giorgia Pea e del dirigente del Settore cultura Michele Casarin. Assieme a loro il consigliere Paolino D'Anna e, in rappresentanza delle municipalità, Teodoro Marolo (Marghera) e Paola Tommasi (Mestre Carpenedo).

Il programma

Si parte il 19 giugno al Terraglio in piazzale della parrocchia della S.S. Trinità, si prosegue a Tessera il 20 giugno, per raggiungere via via i diversi luoghi della città, in 34 date itineranti in terraferma, come ad esempio: Carpenedo parrocchia in via Manzoni il 1° luglio, il Parco Rodari a Chirignago il 12 luglio, Rione Pertini il 22 luglio, Malcontenta il 1° agosto, Campalto Villaggio Laguna il 20 agosto e, ancora, Favaro dietro il Municipio il 3 settembre, per concludere il tour al Terraglio il 7 settembre. Il cinema itinerante naviga anche tra Venezia e isole: dal 5 luglio al 2 agosto, ogni venerdì, alla Serra dei Giardini a Castello; a Pellestrina il 27 luglio, il 9 e il 24 agosto; a Malamocco il 25 agosto e agli Alberoni il 26.

«Sarà un'estate ricca di appuntamenti e il Cinemoving si inserisce in una programmazione estiva che tocca tutto il territorio del nostro Comune e che porta sotto casa dei residenti una serata di comunità, avendo la possibilità di guardare un film sotto le stelle - ha dichiarato l'assessore Mar -. L'organizzazzione del Cinemoving è stato un grande lavoro di squadra, reso possibile grazie al coinvolgimento di associazioni e parrocchie, facendo in modo di aprire e diffondere il format in altri luoghi del territorio, in concomitanza con grest ed altri eventi estivi. Avere una regia e fare programmazione significa trovare belle sinergie evitando sovrapposizioni».

«La cultura si rafforza per offrire, a tutta la cittadinanza di qualsiasi età, eventi che possano alimentare le passioni e la creatività. Uscendo dalle sale, il cinema segue questa linea proponendo proiezioni cinematografiche sotto casa. La formula funziona e i cittadini che partecipano a queste attività culturali sono sempre più numerosi. Questo ci dà la gioia e la forza di creare sempre più appuntamenti su misura – ha aggiunto la consigliera delegata Pea facendo un riferimento alle iniziative di proiezione proposte quest'anno in Campo San Polo –. Ritornano 19 serate con una programmazione dedicata al cinema internazionale».

Dello stesso tono anche il commento di Michele Casarin: «Sono molteplici le iniziative culturali che ogni anno vengono organizzate dal Comune di Venezia per animare le estati cittadine. Sempre in tema di cinema, colgo l'occasione per ricordare che per tutto il mese di agosto con una piccola estensione a settembre per eventuali recuperi da maltempo, ci sarà anche il "Cinema Sotto le Stelle" a Marghera, un appuntamento ormai tradizionale e ben consolidato sul territorio».

Ancora più ricca così la terza edizione di Cinemoving della rassegna "Al Lido in spiaggia, uno sguardo all'orizzonte". In una splendida atmosfera balneare, per sei giovedì, dal 4 luglio all'8 agosto, in riva al mare nella spiaggia libera di VeneziaSpiagge, verranno proiettati film che osservano l'orizzonte del nostro vivere. Storie che affrontano con delicatezza e forza le relazioni sociali e le questioni che portano gli esseri umani a costiruire le comunità. Anche in questo caso non ci saranno sedie, i film verranno proiettati sulla spiaggia, è consigliabile portare il telo da mare.

Si riconferma anche quest'anno l'appuntamento con la rassegna "Al Parco San Giuliano, Uno sguardo al mondo": il 9, 10, 11 e 16, 17, 18 luglio sei serate dedicate al cinema con protagonista la montagna, storie reali o immaginarie, tutte ambientate tra le cime, da scalare o vivere. Un cinema tematico che apre lo sguardo su questioni importanti: l'equilibrio fondamentale tra uomo e natura, le risorse offerte dagli ambienti e il modo di utilizzarle. Per essere davvero "green" non ci saranno sedie, ma si potrà gustare il film seduti sul prato del parco.

La cornice di Venezia centro storico è invece lo scenario della rassegna "In Campo San Polo, uno sguardo all'Europa": da giovedì 1 a martedì 20 agosto, sono 19 le serate in campo dedicate al cinema europeo: verranno proposti lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione provenienti da diverse nazioni europee a cui saranno dedicati approfondimenti e presentazioni, in stretta collaborazione con diverse istituzioni internazionali.

E poi, come un filo sottile e resistente, il cinema itinerante sarà nei quartieri: il programma di Cinemoving 2024 è ricco di titoli per tutti i gusti, dal cinema italiano, alle commedie, ai film dedicati ai bambini e di azione, a disposizione nelle diverse location di tutto il territorio comunale: Alberoni, Campalto, Ca’ Noghera, Ca’ Sabbioni, Chirignago, Dese, Favaro, Gazzera, Lido, Malamocco, Malcontenta, Mestre, Pellestrina, Terraglio, Tessera, Venezia, Zelarino. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si raccomanda l'iscrizione al gruppo WhatsApp per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al numero: 3427611875 contenente nome + cognome + cinemoving.