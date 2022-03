Manager a due anni dal diploma di scuola superiore, il corso di Its Marco Polo e Veritas

Altri due anni di teoria e soprattutto di pratica aziendale, dopo il diploma di scuola superiore, e l'assunzione è praticamente garantita. Non per svolgere un lavoro qualunque ma per diventare "Recycling and green logistics manager”: una figura professionale di cui sono le aziende ad aver bisogno, capace di gestire tutti gli aspetti amministrativi e operativi dei rifiuti e del loro riciclaggio, con competenze logistiche e di trasporto.

Il corso è stato presentato ieri nella sede di Veritas in via Porto di Cavergnago a Mestre e a spiegare l'iter, davanti agli occhi attenti di alcuni alunni di quinta superiore, c'erano Damaso Zanardo, presidente Its Marco Polo Academy, Andrea Razzini, direttore Veritas spa, Fulvio Di Blasio, presidente dell'Autorità di sistema portuale, Andrea Cereser, sindaco di San Donà e Marina Drigo, dirigente scolastico dell'Istituto Scarpa-Mattei. L’Academy specializzata in logistica portuale, aeroportuale e industriale, e in mobilità sostenibile, prepara in connessione con le richieste delle aziende del territorio, figure professionalizzate con un corso biennale che affianca oltre 1000 ore di tirocinio alla formazione teorica. Il corso si terrà all’Istituto di Istruzione superiore Scarpa-Mattei di San Donà. Il progetto è sostenuto da gruppo Veritas, una delle maggiori multiutility pubbliche d’Italia, che, oltre ad aver collaborato alla progettazione, erogherà parte della docenza e accoglierà una serie di studenti in tirocinio.

«Its Marco Polo risponde alle esigenze della società e del mercato che cambia. Oggi la sostenibilità economica, sociale e ambientale è al centro delle agende di tutti i governi e non c'è sostenibilità ambientale senza legame con la corretta gestione dei rifiuti, il loro riciclaggio e, qualora non possibile, il miglior smaltimento e valorizzazione in termini energetici. Su queste basi prende vita il progetto per formare Recycling and green logistics manager, figure capaci di affrontare un mercato in evoluzione. Menti fresche, nate e cresciute con la tecnologia digitale», afferma Zanardo. «È l’avvio di una collaborazione che contiamo sia utile e importante; oggi è essenziale disporre di tecnici qualificati a operare nella filiera dei rifiuti. Da anni Veritas è impegnata nella formazione di persone in grado di lavorare in un mondo sempre più complesso qual è il nostro, in particolare nei settori ambientali. Il nuovo corso Its - dice Razzini - è una delle iniziative sostenute da Veritas per attirare i tecnici del futuro. Alla fine di marzo partiranno infatti alcuni incontri - destinati agli studenti dell’ultimo biennio dei licei del territorio, utili per la scelta della facoltà universitaria e degli Its, in cui i tecnici di Veritas presenteranno le attività dell’azienda e accompagneranno i partecipanti all’interno dei nostri impianti».

«L’economia circolare, di cui fanno parte il riciclo e il corretto smaltimento dei rifiuti, è un elemento rilevante nelle strategie di sostenibilità che l’Autorità di sistema portuale persegue. Ed è soprattutto attraverso la formazione di figure professionali adeguate che possiamo implementare questa strategia - sostiene Di Blasio, che parla di Porto Marghera come di un contesto delicato e stimolante - Si stanno avendo dei cambiamenti utili a misurarsi con nuove realtà, con l'avvio della zona logistica speciale che richiamerà nel territorio nuove produzioni». Dell'importanza di svolgere il proprio impiego con passione ha infine parlato il sindaco di San Donà, Cereser, mentre la dirigente Drigo ha parlato di Its Marco Polo, Veritas e l'Autorità portuale come di "garanzie" sulle quali vale la pena scommettere.

Il percorso si rivolge a un massimo di 25 studenti neodiplomati e prevede una formazione di circa 1818 ore, delle quali 818 dedicate a teoria, esercitazioni, attività di laboratorio e visite tecniche, mentre ben 1000 ore sono destinate ai tirocini presso imprese del settore: un filo diretto con il mercato per approfondire e mettere in pratica le competenze apprese in aula. La formazione, strutturata in moduli didattici, sarà erogata in prevalenza da figure aziendali e consulenti esperti nelle materie di riferimento.