Presentazione “Disattesi naufragi” di Rita La Boria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si terrà mercoledì 16 settembre, con inizio alle 18.30, presso il locale “Villa de Buoi di San Michele al Tagliamento (VE) la presentazione del libro “Disattesi naufragi” di Rita La Boria. La serata vedrà l’intervento di Francesco Colonna, bassita e lettore esperto, e di Lucia Zamburlini, acquerellista pluripremiata e conosciuta in Italia e all'estero. La serata è inserita all'interno di una rassegna di cinque eventi intitolata Sorsi di libri, organizzata dalla Biblioteca Comunale di San Michele al Tagliamento.

Il libro verrà presentato in maniera piacevole, abbinato a vini pregiati. Il volume, edito dalla casa editrice pugliese I libri di Icaro, è la terza silloge poetica della poetessa udinese. “Disattesi naufragi” è il volo poetico e metaforico di due rondini di mare che osservano dall'alto il viaggio dell'uomo, nel suo andare coraggiosamente incontro ai suoi naufragi personali e universali. È un naufragio disatteso, però, perché l'uomo può ancora e sempre imparare a volare, sfidando, nonostante tutto, il destino e la propria meschinità.

Rita La Boria, con “Disattesi Naufragi” è alla sua terza silloge poetica in due anni, dopo “Anomia - Pensieri in libertà” (già menzione al merito al 2^ Premio Internazionale Salvatore Quasimodo- 2017- Aletti Editore) e “L’acqua si fa brina scomparsa” (edito in ebook per I Quaderni del Bardo - 2018). Gradita la prenotazione ai seguenti recapiti: tel. 0431 50020 mail: biblioteca@comunesanmichele.it