Sport, musica, arte: Venezia presenta gli eventi 2023 alla Bit di Milano

Eventi e manifestazioni trainano il turismo a Venezia, che con la ripresa della libera circolazione si sta confermando destinazione privilegiata a livello internazionale. La città ha presentato il calendario degli eventi alla Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano, una delle fiere più importanti del settore, in corso fino a domani. In rappresentanza del Comune c'erano l'assessore al turismo Simone Venturini, l’amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva, e la presidente del Consorzio Venezia e il suo Lido, Michela Cafarchia.

«Se il 2022 è stato l'anno della ripresa, il 2023 sarà quello della qualità e dell'esclusività - ha spiegato Venturini -. Il Capodanno e il Carnevale hanno messo a segno numeri importanti soprattutto per quella fascia di visitatori che pernotta in città. Venezia nei prossimi mesi farà da cornice a eventi internazionali che toccheranno i campi dell'arte, dell'enogastronomia, della moda e dell'artigianato: settori in cui la città vanta eccellenze con storia millenaria. La Festa del Redentore, la Festa della Sensa, il Carnevale e tutti gli altri appuntamenti non sono solo manifestazioni spettacolari, ma costituiscono l'essenza stessa di una città che, dopo la pandemia, è tornata a posizionarsi al centro del panorama internazionale».

«Venezia - ha aggiunto l'assessore alla promozione del territorio, Paola Mar - è molto soddisfatta del rapporto che si è instaurato con l’Unpli (Unione nazionale delle pro loco) e che consente di proporre anche quest’anno il carnevale delle tradizioni, che offre al pubblico l’immagine dei carnevali di tutta Italia. È una festa antica, molto importante nel sistema Italia, e Venezia con il suo grande palcoscenico riesce a promuovere anche le tradizioni di altre regioni del nostro Paese».

Il nuovo anno ha preso avvio con la prima edizione di Wine in Venice, il red carpet del vino che ha portato a Venezia dal 28 al 30 gennaio l’eccellenza di questo settore. È seguito il Carnevale, iniziato il 4 febbraio scorso, che ora, con l’avvicinarsi della settimana "grassa" dal 16 al 21 febbraio, entra nel clou, con ottimi dati relativi alle presenze e all’occupazione alberghiera da parte di un pubblico italiano e straniero, in particolare di provenienza europea.

L’arrivo della primavera in laguna vede l’inizio della stagione delle grandi esposizioni, a partire dalla mostra dedicata a Vittore Carpaccio, ospitata da Palazzo Ducale dal 18 marzo al 18 giugno, con opere provenienti in gran parte dalla National Gallery di Washington che andranno ad integrare i capolavori delle collezioni permanenti veneziane. La Su e Zo per i ponti, il 16 aprile, apre la stagione delle attività sportive all’aperto seguita poi dagli eventi sull’acqua: il 21 maggio dalla Festa della Sensa, che rinnova il secolare sposalizio di Venezia con il mare, e dalla 47. edizione della Vogalonga, la manifestazione sportiva amatoriale che si svolge in laguna su un tracciato di 30 chilometri, il 28 maggio. Grande protagonista della primavera è anche la Biennale, con l’avvio della 18. esposizione internazionale di architettura, dal 20 maggio al 26 novembre, dal titolo "Il laboratorio del futuro".

Non mancherà la moda con i due appuntamenti annuali della Venice Fashion Week, l’evento di cultura, design e alto artigianato, programmato in primavera (30 marzo - 2 aprile) e in autunno (18 - 28 ottobre).

L’Arsenale sarà poi al centro dell’attenzione internazionale con la quarta edizione del Salone Nautico Venezia che porterà, dal 31 maggio al 4 giugno, l’eccellenza internazionale dell’arte navale ad esibirsi nel luogo simbolo della potenza marittima della Serenissima.

C'è anche la grande musica, con tre eventi di grande richiamo: in piazza San Marco la cantante Laura Pausini aprirà il suo tour estivo con tre concerti - 30 giugno e 1 e 2 luglio - seguiti dall’esibizione dell’orchestra e del coro del teatro La Fenice, diretti da Jurai Valcuha. Il 7 luglio tocca ai Pinguini Tattici Nucleari, ospiti al parco San Giuliano.

La Festa del Redentore con la spettacolare esplosione di fuochi d’artificio, nella notte tra il 15 e il 16 luglio, rinnoverà il ringraziamento della Serenissima per il termine della pestilenza del 1575-1577. La Biennale sarà ancora protagonista dell’estate veneziana con il 51. festival internazionale del teatro (31 maggio- 4 giugno) e con la 80. mostra del cinema al Lido di Venezia, dal 30 agosto al 9 settembre. Infine dal 16 al 29 ottobre, il 67. festival internazionale di musica contemporanea.

Il 3 settembre tocca alla Regata storica, con la sua parata di imbarcazioni tradizionali. Subito dopo, il vetro sarà il cuore degli eventi tra il 9 e il 17 settembre a Venezia, Murano e Mestre con la manifestazione The Venice Glass Week, giunta alla settima edizione.

La grande vela tornerà nel weekend di metà ottobre, con la X edizione della Venice Hospitality Challenge che si disputa in Bacino di San Marco il 14 ottobre, seguita domenica 15 dalla XVI edizione della Veleziana. Infine, la 37. Venice Marathon, inserita nella programmazione autunnale, con le numerose attività previste nel palinsesto da Le Città in Festa per il Natale 2023 e il Capodanno 2024 con iniziative su tutto il territorio.

Braccio operativo del Comune di Venezia nell’organizzazione dei principali eventi è la società Vela, che è anche il soggetto promotore di tutte le attività di marketing cittadino rivolte principalmente ai turisti e alle aziende. «Vela ha visto espandere negli ultimi anni i propri compiti - ha fatto notare l'amministratore Rosa Salva -. Si occupa dell'organizzazione degli eventi, della ricerca sponsor e partnership qualificate, delle funzioni di accoglienza e promozione della città. Quest’ultimo aspetto richiede un impegno sempre maggiore per ideare proposte che tengano conto di molteplici fattori, di una società in continua evoluzione e di un bilanciamento sostenibile tra esigenze dei cittadini e aspettative dei visitatori».

Negli ultimi anni la città ha avuto un significativo sviluppo anche delle attività relative al comparto dei congressi. È in capo a Vela anche la gestione degli spazi congressuali del Lido, il Palazzo del Cinema e il Palazzo del Casinò, rinnovati di recente con impianti tecnologici moderni. Insieme possono ospitare oltre 3mila persone, con la possibilità di realizzare manifestazioni di vario tipo: congressi internazionali, convention aziendali, workshop e cene di gala.

Dalla medicina all’innovazione tecnologica, ai grandi convegni scientifici, il Lido si presta a gestire grandi numeri di partecipanti con esigenze e interessi vari. L’isola è una cornice ideale per un turismo settoriale di alto livello e offre inoltre varie opportunità legate al tempo libero, allo sport, al benessere. Senza dimenticare le spiagge. «Il Lido - spiega Cafarchia - è pronto alla stagione con il nuovo portale di destinazione www.visitlido.it, dove è possibile scoprire l’essenza e le bellezze di quest'isola. Raccontare il Lido e raccogliere l’offerta turistica dell’isola con uno strumento di promo-commercializzazione di questo livello era un nostro grande obiettivo, che ora è pienamente operativo in quattro lingue».