Al via la nuova edizione del Festival delle Idee: tra gli ospiti Matteo Garrone e Drusilla Foer | VIDEO

Tutto pronto per la quinta edizione del Festival delle Idee, che si terrà dal 26 settembre al 27 ottobre 2023: sono quasi quaranta gli appuntamenti che animeranno Venezia e Mestre, tutti incentrati sul tema "Elogio dell’incertezza". L'evento torna infatti a mettere al centro del suo percorso le idee e la parola per approfondire un sentimento, l’incertezza, liberato dalla sua accezione negativa ed elevato a forza rigeneratrice positiva capace di spingerci alla ricerca di nuove soluzioni e aiutarci a non temere il cambiamento, aprendoci al mondo.

Nel corso della presentazione del festival, avvenuta questa mattina al Teatro Toniolo di Mestre, sono stati annunciati altri importanti nuovi ospiti, come il cantautore Davide Van De Sfroos, l’attrice Drusilla Foer e il regista e sceneggiatore Matteo Garrone, che si vanno così ad aggiungere alla fitta rete dei protagonisti della nuova edizione: Tony Wheeler, Beppe Severgnini, Umberto Galimberti, Alessandro D’Avenia, Amitav Ghosh, Paolo Borzacchiello con Paolo Stella, Pegah Moshir Pour, Vincenzo Schettini, Mario Calabresi, Marco Bianchi, Don Antonio Spadaro, Amara, Vito Mancuso, Giovanni Caccamo, Sonia Bergamasco, Eraldo Affinati, Paolo Malaguti e Carlo Vecce.

«Il festival torna a mettere al centro del suo percorso le idee – ha ribadito la direttrice artistica, Marilisa Capuano – restituendo potere alla parola, veicolo di riflessione e conoscenza. Ogni anno cerchiamo temi di grande attualità, che permettano di far diventare tutti gli appuntamenti eventi unici». «Questo è il festival della città – ha commentato l'assessore comunale Paola Mar –. Un mese di eventi disseminati nei luoghi iconici di Venezia e Mestre, all'interno di spazi che diventano contenitori temporanei del sapere messo a disposizione delle persone».

La giornata di apertura del 26 settembre si svolgerà alla Scuola Grande di San Marco a Venezia, dove Don Antonio Spadaro – in dialogo con l’editorialista del Corriere della Sera Paolo Conti – getterà uno sguardo nuovo sulla figura di Gesù, spogliando la lettura dei testi sacri da orpelli e apparati, permettendo al pubblico di entrare in un mondo diverso, seguendo una narrazione immersiva e cinematografica.

Il programma completo è disponibile online.