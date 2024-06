La nuova edizione del Festival delle Idee esplora l'ignoto con Baricco, Galimberti e Recalcati | VIDEO

Dopo le oltre 22mila presenze dello scorso anno, al via la sesta edizione del Festival delle Idee sul tema "Esplorando l’ignoto", in programma dal 23 settembre, quando si terrà l'apertura con la scrittrice iraniana Azar Nafis, al 28 ottobre 2024.

Patrocinato dal Ministero della Cultura, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, con patrocinio e contributo del Comune di Venezia, ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, il festival torna a creare nuovi spazi, originali e per certi versi inediti, in cui liberare il potere della parola per porre a confronto le idee e aprirle al dialogo, connettendo il pubblico con la voce degli ospiti su temi legati al “sentire comune” di un presente che ci interroga per prepararci al futuro.

Il tema

È al tema "Esplorando l’ignoto", nel segno di un animo curioso, aperto, predisposto a lasciarsi rapire e a “farsi contaminare”, che è dedicata la sesta edizione del festival, un fil rouge che si lega con il viaggio, facendo riferimento ai 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. Così, assieme agli ospiti, spiriti inquieti con le loro esperienze reali o immaginarie, il viaggio sarà tra filosofia, musica, scienza, divulgazione, letteratura, in una preziosa connessione con il pubblico, per un’esplorazione del contemporaneo.

Gli ospiti

Tra gli ospiti vi sono personalità della cultura, della scienza, dello spettacolo e dell'arte come Azar Nafisi, il Maestro Roberto Cacciapaglia, Franco Arminio, Cochi, Giuseppe Culicchia, Antonio Di Bella, Licia Troisi, Candida Morvillo, Debora Villa, Guido Catalano, Flavio Caroli, Franco Berrino, Teresa Ciabatti, Lucio Luca, Massimo Recalcati, Vincenzo Schettini, Ute Lemper, Filippo Ongaro, Umberto Galimberti, Edoardo Prati, Paola Turci, Gino Castaldo, Linus, Roberto Burioni, Alessandro Baricco, Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, Gianluca Gotto e molti altri. Alcuni eventi saranno ad ingresso gratuito, altri a pagamento. Le prevendite saranno aperte da metà luglio, mentre per gli eventi gratuiti le prenotazioni – obbligatorie – inizieranno da metà agosto. Il programma completo è disponibile online.