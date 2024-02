A Mestre sta per arrivare "Viaggi&viaggiatori", un festival di incontri, arti e sapori da tutto il mondo

Il festival “Viaggi&viaggiatori. Incontri, arti e sapori ispirati ai viaggi” è l'iniziativa che animerà l’area pedonale di via Verdi a Mestre durante la giornata di sabato 25 maggio. Si tratta di un evento dedicato ai viaggi, a chi ha viaggiato e a chi vuole iniziare o continuare a farlo.

Ci saranno presentazioni di libri, musica, cibo dal mondo, mostre fotografiche e di pittura, laboratori creativi, ma soprattutto tanti spazi dedicati ai paesi del mondo. Ogni gazebo presente lungo la via sarà curato da una persona che, per viaggio o per origini, conosce a fondo quella particolare zona e sarà possibile scambiare informazioni pratiche, parlare delle proprie esperienze di viaggio, condividere impressioni e sensazioni, rievocare ricordi o, se la visita di un particolare paese è ancora solo un progetto, cercare di dare risposte ai propri dubbi e curiosità. La manifestazione è quindi ancora in divenire: chi volesse fare nuove proposte o dare suggerimenti può scrivere all’indirizzo email viaverdiviva@gmail.com.

L'iniziativa è stata presentata durante la mattinata di lunedì 5 febbraio al Municipio di Mestre con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Promozione del territorio Paola Mar, Paolo Stevanato e Alessandro Radice dell'associazione “Via Verdi Viva” ed Enrico Orsenigo dell’associazione “Paesaggi”.

«I negozi di una città sono molto di più che meri luoghi di vendita – hanno spiegato gli organizzatori – qui ci si incontra, si parla, ci si confronta, si scambiano informazioni e si hanno occasioni di crescita reciproca. Con questo spirito, ormai sei anni fa, è nata l’idea di realizzare questo progetto sul tema del viaggio, aperto alla cittadinanza e agli operatori economici della città. Per questo si potranno trovare tanti soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con il viaggio, come associazioni, gruppi culturali, ma anche librerie, agenzie di viaggi, assicurazioni, negozi per animali e soprattutto persone che vogliono condividere la loro esperienza di viaggio, far conoscere il cibo del proprio paese di origine, gli usi e i costumi, o anche parlare di come, negli anni, quel determinato territorio è cambiato».

«Nell’anno delle rievocazioni di Marco Polo e del suo leggendario viaggio – ha spiegato l’assessore Mar – è arrivato il momento di realizzare anche questo progetto che era nel cassetto da diverso tempo. Il viaggio è un arricchimento, una crescita personale, un momento per conoscere gli usi e i costumi del luogo che si visita e averne rispetto, ma anche per compiere un percorso dentro noi stessi. "Viaggi&Viaggiatori" sarà perciò una festa all’insegna delle esperienze, dell’arricchimento e della condivisione».