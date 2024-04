Biennale 2024, il Padiglione Venezia diventa una "casa" per artisti | VIDEO

È stato presentato nella mattinata di martedì 2 aprile l’allestimento del Padiglione Venezia in occasione della 60. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in programma dal prossimo 20 aprile fino al 24 novembre 2024. "Sestante Domestico" è il titolo dell’esposizione, illustrata a Ca' Farsetti dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, dalla curatrice Giovanna Zabotti e dal commissario del Padiglione, Maurizio Carlin.

«Il percorso espositivo vuole essere l’esplorazione di una condizione non geografica, non di lingua, non sociale ma affettiva: entrare al Padiglione significherà penetrare nelle radici della propria natura, per cercare una consapevolezza anche di ciò che non può rappresentare 'casa' perché lontano ed estraneo» ha evidenziato Giovanna Zabotti.

«Il Padiglione Venezia da sempre racconta le eccellenze della città, oggi continua a farlo e grazie al concorso "Artefici del Nostro Tempo" molti giovani artisti di tutto il mondo possono raccontare la propria idea di arte ed esporre le loro opere in una vetrina internazionale di assoluto prestigio – ha aggiunto il sindaco Brugnaro –. Un’opportunità che ripercorre la storia della Biennale di Venezia, un’istituzione che appartiene alla città e che parla al mondo grazie all’incontro di tante nazioni nei Padiglioni dei Giardini della Biennale e dell’Arsenale».