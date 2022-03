Parte il Progetto Vita, la nuova tutela sulla non autosufficienza | VIDEO

L'iniziativa lanciata da Sani.In.Veneto, fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell’artigianato, garantisce una rendita di 1050 euro mensili ai dipendenti e ai titolari di attività artigiane, dai 16 ai 77 anni, che si trovano in una condizione di non autosufficienza fisica o cognitiva

È stata presentata questa mattina la nuova tutela che il fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell’artigianato, Sani.In.Veneto, offre ai propri iscritti e aderenti in caso di necessità.

Il Progetto Vita

Si chiama Progetto Vita e garantisce una rendita di 1050 euro mensili ai dipendenti e ai titolari di attività artigiane dai 16 ai 77 anni – oltre che ai familiari di entrambe le categorie – che si trovano in una condizione di non autosufficienza. Attivata ad agosto 2021, l'iniziativa presenta delle importanti innovazioni: non solo l'entrata mensile viene garantita per tutto il perdurare dell'affezione, ma tutela anche i soggetti che si trovano in una condizione di non autosufficienza cognitiva. «Non prendiamo in considerazione solo lo stato di salute fisica ma anche tutte quelle patologie, come il morbo di Parkinson o il morbo di Alzheimer, che portano a degenerazioni cognitive – ha spiegato Jimmy Trabucco, direttore di Sani.In.Veneto –. È un progetto su cui c’è molto interesse, anche da parte dei nuclei familiari, ai quali offriamo la possibilità di aderire al fondo. Si tratta di un passo davvero importante che intende costruire un nuovo percorso nella tutela socio-sanitaria».

Chi può richiedere la tutela

Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l’iscritto che, come risultato di un peggioramento della funzionalità dell’organismo dovuto a malattia o infortunio, si trovi in una condizione tale da avere bisogno, in maniera presumibilmente permanente, di una costante assistenza da parte di una terza persona nello svolgimento di almeno quattro dei sei atti elementari della vita quotidiana (che, secondo la definizione assicurativa, sono: saper fare il bagno o la doccia, vestirsi, nutrirsi, adempiere alla propria igiene personale, essere continente e spostarsi in modo autonomo).

Inoltre, viene riconosciuto lo stato di non autosufficienza nel caso in cui all’iscritto sia diagnosticata una patologia nervosa o mentale che abbia causato, in modo probabilmente irreversibile, la perdita significativa delle capacità cognitive e preveda la necessaria assistenza di una terza persona.

Ulteriori informazioni e tutta la modulistica necessaria per richiedere la tutela sono disponibili online.

Il fondo Sani.In.Veneto

Costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL, Sani.In.Veneto nasce per rispondere alle esigenze degli artigiani che necessitano di un’assistenza integrativa. Ad oggi conta 140mila iscritti, ai quali, solo nel 2021, sono state erogate oltre 28mila prestazioni: «Sani.in.Veneto riduce le spese sanitarie dei suoi aderenti, garantendo una scelta tra 3600 trattamenti e prestazioni sociosanitarie integrative e complementari al Servizio Sanitario Nazionale, con ben 6000 centri convenzionati. Dal 2018 è un fondo autogestito, per cui non ci sono intermediari assicurativi o altri enti che si frappongono tra noi e la nostra platea di riferimento» ha concluso il presidente Antonio Morello. Dal 2013 Sani.In.Veneto è iscritto all’Anagrafe dei Fondi sanitari, presso il Ministero della Salute.