Dal Palazzo Ducale di Genova a Mestre: Serena Bertolucci è la nuova direttrice del Museo M9 | VIDEO

Non solo un museo, ma un luogo di cultura inclusivo e accessibile, dove coltivare appartenenza e costruire un futuro partecipato: così si presenta M9 - Museo del ’900 nella visione della sua nuova direttrice Serena Bertolucci, che dal 1° gennaio ha preso in mano la guida dell'istituzione museale con un mandato triennale.

"Slancio" è la parola d’ordine della nuova direzione, a indicare una rafforzata spinta a potenziare l’unicità del patrimonio di M9: l’obiettivo indicato da Bertolucci, infatti, è quello di valorizzare l’eccellenza e le competenze del museo attraverso la creazione di reti e sinergie a livello nazionale. Un’azione capillare che si integrerà con l’intensificazione dei rapporti e dell’offerta per il pubblico di prossimità, consolidando M9 come attore di stimolo costante per la comunità: «È con il massimo entusiasmo che inizio la mia avventura in un museo unico in Italia – ha dichiarato Bertolucci –. M9 è un luogo che racconta la storia di tutti e, per questo motivo, ha una responsabilità particolare: ascoltare e includere, in un processo di dialogo continuo. Lo faremo nel territorio e nei territori, progettando nuove forme di coinvolgimento per le comunità locali e parlando al pubblico nazionale con grandi mostre che possano fornire gli strumenti per leggere il tempo presente e quello che verrà. Le due esposizioni di quest’anno, dedicate a Banksy e ad Edward Burtynsky, rispondono proprio a questo obiettivo».

«La nomina di Serena Bertolucci come nuova direttrice di M9 - Museo del '900 è stata fortemente voluta in virtù delle sue dimostrate capacità nella valorizzazione del patrimonio culturale, che segna un altro deciso passo avanti per il museo, teso sempre più a essere un riferimento a livello locale e nazionale quale luogo di riflessione critica su un secolo fondamentale a cui ancora oggi è necessario guardare per comprendere il presente e le sfide che ci attendono» ha commentato Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia.

Chi è Serena Bertolucci

Protagonista di alcuni tra i più rilevanti casi di valorizzazione del patrimonio culturale in Italia, sotto la sua direzione il Museo e Giardino Botanico Villa Carlotta sul lago di Como diventa uno dei pochi luoghi della cultura di proprietà pubblica in grado di autosostenersi economicamente. Dal 2015 è dirigente Mibact, direttore del Museo Autonomo di Palazzo Reale di Genova e del Polo Museale della Liguria. Sotto la sua direzione il Polo Museale raggiunge il più alto tasso di crescita in Italia.

Dal 2018 al 2023 è direttore della Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale, a Genova. Nel 2021 un format da lei ideato, Cinque Minuti con Monet, è riconosciuto dal premio Cultura Impresa come il progetto culturale più innovativo nel panorama nazionale durante la pandemia. È autrice del progetto selezionato dal Ministero della Cultura ai fini della nomina di Genova Capitale italiana del Libro 2023, per il quale ricopre il ruolo di project manager.

È stata ed è membro di numerosi comitati scientifici e di indirizzo e ha operato nell’ambito della cabina di regia del patrimonio Unesco dei Palazzi dei Rolli e nella creazione di musei nazionali. Tra le sue tematiche di ricerca: l’interpretazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, che è anche sua materia di insegnamento presso scuole di specializzazione e master post-laurea.