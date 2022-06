Tutto pronto per "Heart Art", la stagione del Teatro Stabile del Veneto che colpisce al cuore | VIDEO

Oltre trenta titoli e progetti speciali in programma sui palcoscenici di Padova, Venezia e Treviso: è tutto pronto per Heart Art, la stagione 22/23 del Teatro Stabile del Veneto.

Insignito da pochi giorni della qualifica di Teatro Nazionale, riconoscimento che suggella il percorso positivo fatto negli ultimi quattro anni, il TSV si affaccia alla nuova stagione con maggiori responsabilità verso la cultura: sono dodici i titoli firmati dallo Stabile e più di cento gli artisti scritturati in un'annata che conta oltre centosessanta giornate di spettacolo.

Riprendendo la linea tracciata nella scorsa stagione, inoltre, la direzione artistica di Giorgio Ferrara conferma la scelta di accogliere nella propria programmazione volti della scena teatrale veneta, italiana e internazionale.

Le produzioni dello Stabile del Veneto

Tra le dodici produzioni e co-produzioni si contano sei novità con tre debutti in prima nazionale e un’esclusiva italiana: il 15 e il 16 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del Teatro Goldoni (che quest'anno celebra 400 anni di attività) Isabelle Adjani accende i riflettori del palco veneziano con lo spettacolo Le Vertige Marilyn, co-produzione con i francesi Thierry Suc TS3 e Fimalac Entertainment in lingua originale e sovratitoli.

È legato alle celebrazioni di un centenario, quello della nascita di Pier Paolo Pasolini, uno degli spettacoli di punta di questa stagione che debutta in prima nazionale al Goldoni il 17 novembre 2022: PA’, si riassume nel vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il poeta il titolo della nuova produzione dello Stabile del Veneto che Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio hanno scelto di portare in scena a partire da una cernita di testi dell’immenso opus pasoliniano. Il programma completo di tutti gli spettacoli è disponibile online.

Gli ospiti

Tra gli ospiti, grandi interpreti come Elena Sofia Ricci, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gravina, Serra Yilmaz e Maria Paiato, ma anche di attori amati dal pubblico da Alessandro Preziosi ad Alessio Boni. E ancora: Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cesare Bocci, Francesco Pannofino, Moni Ovadia e molti altri.