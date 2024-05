«La nuova stagione di prosa del Toniolo sarà irripetibile»: sul palco anche Haber, Pasotti e Özpetek | VIDEO

Il Teatro Toniolo di Mestre presenta la prossima stagione di prosa, che prenderà il via il 22 ottobre per proseguire fino ad aprile 2025. Il cartellone, pensato dal Settore cultura del Comune di Venezia con il circuito Arteven, si conferma di alto livello e porterà sul palco i grandi nomi del teatro italiano: Alessandro Haber, Giorgio Pasotti, Ninni Bruschetta, Violante Placido, Woody Neri, Vanessa Gravina, Giulio Corso, Paolo Triestino, Chicos Mambo, Drusilla Foer, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Filippo Timi, Chiara Francini, Flavio Insinna, Giulia Fiume, Franco Branciaroli, Simone Cristicchi, Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi, Serra Yilmaz, Ferzan Özpetek, Familie Flöz, Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi. In tutto 17 spettacoli messi in scena da un ricco carnet di artisti, tra attesi ritorni e nuove proposte, cercando di attrarre un pubblico sempre più internazionale.