Il palcoscenico dello Stabile del Veneto diventa itinerante con il "Teatro Viaggiante" | VIDEO

A otto mesi dall’inizio delle celebrazioni per i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia, il progetto “Goldoni 400” si arricchisce con Il Teatro Viaggiante, un cartellone teatrale diffuso che, nell’ambito del programma triennale promosso dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale assieme al Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, al Comune di Venezia e alla Regione del Veneto, toccherà tra giugno e luglio 14 comuni del Veneto di tutte e 7 le province, per un totale di 28 spettacoli.



Dopo il successo della prima parte del cartellone che ha animato i palcoscenici e i più bei palazzi di Venezia, le celebrazioni per i 400 anni del Teatro Goldoni continuano ora con il Teatro Viaggiante per tornare poi il 30 settembre al Goldoni, finalmente restaurato, con un grande evento di riapertura. Con 30 spettacoli per un totale di 105 recite, 8 incontri con l’autore e la pubblicazione di un romanzo, il programma di “Goldoni 400” vedrà il coinvolgimento di 7 teatri, 4 palazzi storici, un teatro viaggiante, un teatro virtuale e un teatro al porto, raggiungendo così 18 Comuni delle 7 province del Veneto, per un pubblico totale stimato di 16mila spettatori.

Il Teatro Viaggiante

Gli spettacoli in programma nella rassegna diffusa sono stati selezionati tramite un bando lanciato a marzo 2022 da TSV-Teatro Nazionale ed Arteven e aperto alle imprese teatrali del territorio. Delle quasi 70 proposte pervenute, 14 sono state selezionate per entrare a far parte del progetto Teatro Viaggiante, che dal 13 giugno al 29 luglio 2023 porterà in altrettanti paesi del Veneto nuove proposte. Da San Stino di Livenza a Loreo, passando per Piove di Sacco, Sanguinetto, Noventa Vicentina, Feltre, Alpago, Mogliano Veneto, Cavarzere, Mozzecane, Montegrotto Terme, Camisano Vicentino, Badia Polesine e Castelfranco Veneto, ogni comune coinvolto accoglierà quindi due diversi spettacoli per un totale di 28 appuntamenti.

Sono Tam Teatromusica, Ippogrifo Produzioni con Teatro Boxer, Zebra Cultural Zoo, TOP – Teatri Off Padova e Amistad Teatro, Cikale Operose con Echidna / paesaggio culturale, Stivalaccio Teatro, Carlo&Giorgio, Teatri del Terraglio con Bam!Bam! Teatro e Fucina Machiavelli, Fondazione AIDA ets, La Piccionaia, Theama Teatro, Barabao / A Movement Theatre Company e Pantakin Commedia le compagnie che si alterneranno sui palcoscenici del Teatro Viaggiante.

Gli spettacoli, in programma alle ore 21.15, sono tutti a ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito myarteven.it tramite il portale Eventbrite a partire dal 5 giugno. Lo sponsor della rassegna itinerante è Intesa Sanpaolo.

Il Teatro Goldoni riapre al pubblico

Terminati i lavori di restyling in questi giorni in corso grazie all’importante contributo economico del Comune di Venezia, il prossimo settembre il Teatro Goldoni riaprirà al pubblico in un nuovo splendore, con la sostituzione delle poltrone della platea e gli interventi realizzati per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi. Ad inaugurare la nuova stagione 23/24 sarà un grande evento curato da Fabrizio Arcuri che, sabato 30 settembre, porterà sul palco ospiti d’eccezione per rievocare tra parole e musica, episodi, spettacoli e artisti che hanno animato con il loro talento il teatro più antico della città.

Goldoni 400

Si arriverà così alla fase finale del progetto “Goldoni 400”, caratterizzata da proposte originali, nei contenuti e nei formati, con uno sguardo sui nuovi linguaggi e sul teatro che verrà. In programma la danza verticale di Wanda Moretti con La bottega o lo spettacolo itinerante nei foyers del teatro La villeggiatura: smanie curato da Nicoletta Robello Bracciforti, due lavori ispirati a testi goldoniani che abiteranno spazi insoliti all’interno e all’esterno del teatro. E poi il dispositivo scenico di Malmadur, che riprende ciò che succede in teatro per diffonderlo contemporaneamente in una location da individuare sulla terraferma, oppure il teatro virtuale di Fucina Culturale Machiavelli o quello multimediale dei newyorkesi Big Art Group, che rifletteranno su tematiche ambientali negli spazi dell’Arterminal San Basilio al porto di Venezia. Gran finale per il Carnevale 2024 con Arlecchino muto per spavento, uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi di inizio ‘700, riproposto da Stivalaccio Teatro per la prima volta in epoca moderna. Un viaggio tra passato e futuro, quello di “Goldoni 400”, che vede nel Teatro Viaggiante l’occasione per recuperare l’antica tradizione del Carro di Tespi e portarla nel XXI secolo.