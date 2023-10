Nasce TedxVenezia, un grande evento che porta nella città lagunare momenti di riflessione e scoperta | VIDEO

Dopo tre edizioni di grande successo, l’Associazione Animare Venezia e tutti i volontari del team di TedxMestre sono pronti a dare vita a TedxVenezia, un format ancora più ampio e ambizioso: una celebrazione delle idee innovative e sostenibili, uno sguardo verso il futuro e un occhio attento alle tematiche centrali del nostro presente sono ancora una volta i punti cardine dell'iniziativa. TedxVenezia mira infatti a portare in tutta la città metropolitana numerosi momenti di riflessione, scoperta e crescita, nei quali saranno coinvolte realtà locali ma anche ospiti nazionali e internazionali.

Si tratta di un'evoluzione che si è concretizzata dopo quattro anni di presenza sul territorio, quando l’associazione promotrice ha ottenuto la licenza ufficiale per organizzare nella città lagunare una conferenza in stile Ted e utilizzare il nuovo marchio di TedxVenezia per le sue iniziative. È un importante riconoscimento che arriva a seguito del sempre più ampio coinvolgimento di pubblico registrato nel corso delle scorse edizioni: il solo "Apokalypsis: nuovi inizi", l’evento principale realizzato al Teatro Corso nel 2022, aveva contato più di 600 presenze.

Le novità

Saranno molteplici gli appuntamenti che animeranno la città a partire dagli ultimi mesi del 2023, il primo dei quali si terrà domenica 19 novembre presso l'auditorium Santa Margherita: «TedxWomen rivolgerà l'attenzione sui temi di genere con talk, performance e laboratori. Al mattino ci saranno inoltre alcuni workshop che esploreranno questi argomenti, ora più che mai attuali. Tutto questo in attesa dell'evento principale, ancora in fase di lavorazione, che si terrà ad aprile 2024» spiega Matteo Maggiò, licenziatario e curatore di TedxVenezia.

L'iniziativa, nella sua nuova veste, sarà quindi un evento di ampio respiro che mira a diventare un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico veneto e non solo.