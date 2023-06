Al via "Millepiani", l'undicesima edizione del festival teatrale Venice Open Stage | VIDEO

Dal 2 al 14 luglio campazzo San Sebastiano, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, sarà nuovamente il palcoscenico dell’undicesima edizione del Venice Open Stage – Rising theatre festival, dal titolo "Millepiani". Organizzato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani, il festival è realizzato nell’ambito di Palcoscenici metropolitani, progetto creato grazie al bando del Comune di Venezia con il contributo del Ministero della Cultura.

Dal 2013 centinaia di studentesse, studenti, allievi attori e attrici, maestranze e ogni genere di professionista legato alle arti performative, hanno calcato il palco di campazzo San Sebastiano, dando vita ad uno degli eventi più seguiti dell’estate veneziana. «L’undicesima edizione – ha spiegato David Angeli, coordinatore di Venice Open Stage, nel corso della presentazione dell'evento – racconta il nostro pluridecennale impegno nel diffondere le arti performative e nel creare connessioni con accademie di recitazione internazionali, compagnie teatrali, gruppi musicali, singole artiste e artisti, che calcano il nostro palco e animano campazzo San Sebastiano durante il festival. Definiamo queste connessioni "randomiche" perché spesso nascono dai contatti, da conoscenze a volte inattese e da una fitta rete di relazioni che, in undici anni di attività, abbiamo intessuto in una comunità ramificata e complessa come quella dello spettacolo dal vivo».

«Questa manifestazione costituisce un fiore all’occhiello per la nostra città – ha dichiarato l'assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar –. È una rassegna adottata dalla comunità e cresciuta con essa, che si è arricchita anche grazie alle sinergie di compagnie teatrali internazionali. Il campo è vita e la vita è teatro».

Il programma

Sarà la musica ad inaugurare il palco, domenica 2 luglio alle 19, con il triplo concerto di Dj Outback, Trust the Mask e Queen of Saba. Gli spettacoli inizieranno invece lunedì 3 luglio, alle 21.45, con Rumori nascosti del premio Ubu Emanuela Dall’Aglio. Martedì 4 e mercoledì 5 luglio tornerà la Faculty of fine Arts / School of drama della Aristotle University di Salonicco (GR) con Greek Summer (is a state of mind).

Giovedì 6 luglio ad aprire la sezione "Fermenti Vos23", dedicata ai giovani professionisti selezionati tramite bando, sarà la compagnia R.E.M.S. (Resources for Expressive Mindfulness Society) con I Porci – Una gastronomia machista; si proseguirà venerdì 7 luglio con Vedere te (1322) di Noemi Piva e, a chiudere la sezione, sabato 8 luglio, sarà Senza titolo (mâcher ses mots) di Elena Bastogi.

Domenica 9 luglio tornerà la Civica Accademia di Arte Drammatica Nico Pepe di Udine con il canovaccio originale di commedia dell’arte Il nuovo ordine…tutto cambia niente cambia. Lunedì 10 luglio sarà la volta della ArtEZ - Master in Theatre Practices di Amsterdam, con la performer Vicky Maier che presenterà Creature Chronicles.

Martedì 11 luglio tornerà la rassegna con la compagnia Tostacarusa, che presenterà Tu eri turbolenta. Mercoledì 12 e giovedì 13 luglio in scena l’ultima accademia del Vos23, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia, con Men’s Talk. A chiudere la sezione principale sarà un’eccellenza del nostro territorio, la compagnia Farmacia Zooè di Mestre, con R.R.

Dal 4 al 14 luglio a partire dalle 20.00, inoltre, presso l’area lounge del festival il pubblico avrà modo di assistere a performance sonore di dj emergenti e affermati.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.45 con ingresso gratuito su prenotazione ai numeri +393278855509 e +393456105044. Il programma completo è disponibile online.