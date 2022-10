Tutto pronto per la Venicemarathon: attesi più di quindicimila atleti | VIDEO

Quindicimila atleti al via nelle tre distanze e 80 nazioni rappresentate, con la novità della partenza della 21 km dal centro di Mestre: domenica 23 ottobre torna la Venicemarathon, appuntamento inserito nel calendario internazionale di World Athletics, riconosciuto dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) come maratona "Gold Label". La manifestazione è stata presentata questa mattina all'M9.

Tre sono i percorsi previsti: la maratona classica di 42 chilometri, con in pista atleti di valore mondiale per la gara élite, partirà da Villa Pisani a Stra, passando lungo la Riviera del Brenta per arrivare a Marghera, Mestre Centro e poi, dopo il passaggio sul Ponte della Libertà, svilupparsi nel cuore di Venezia; la 21 chilometri partirà invece da Piazza Ferretto, vicino alla Torre dell’Orologio, passando per il Canal Salso e sfociando quindi al Parco San Giuliano, dove i podisti si inseriranno nel percorso della Venicemarathon; la 10 chilometri, infine, si avvierà da San Giuliano per finire il percorso tradizionale verso Venezia.

Sono ventuno, inoltre, le associazioni che collaborano alla realizzazione del Venicemarathon Charity Program: il progetto solidale di raccolta fondi collegato alla manifestazione, che per il 2022 ha già permesso, attraverso il fundraising, di arrivare a 60mila euro da destinare a vari progetti.

In aggiunta, per celebrare i 100 anni della Lilt, quest'anno è prevista anche la "Lilt for Women": un corsa 'in rosa', aperta anche agli uomini. Con lo stesso percorso della 10 km, l'iniziativa è organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumoriper promuovere la cultura della prevenzione oncologica. Sarà presente anche il Vaporetto Rosa della Lilt, che seguirà la Venicemarathon.

Gli eventi collaterali

Tanti gli eventi collaterali, a partire dalla presentazione del 31° Exposport Venicemarathon Village, con 3000 mq di esposizione fieristica al coperto e 10.000 mq di superficie scoperta.

Sarà inaugurato venerdì 21 ottobre, a San Giuliano, dopo l'arrivo della quinta e ultima tappa della Family Run, il tour di promozione sportiva nelle scuole, con percorsi da 4 km aperti a tutti, che ha fatto tappa già a Portogruaro, Chioggia, San Donà di Piave, Dolo e che chiude a Mestre. Per l'occasione sarà presente l'atleta paralimpica Giusy Versace.

Quest’anno una grande area del Parco ospiterà anche l’iniziativa Salta, Cori, Zoga in autunno, manifestazione promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Venicemarathon, con mini competizioni agonistiche e lezioni dimostrative di natura sportiva.