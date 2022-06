Covid, la variante Omicron Ba.5 sale al 22% in Veneto

Omicron BA.5 è diventata la seconda variante di Covid più diffusa in Veneto, passando dallo zero al 22% totale dei casi. A renderlo noto è l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Izsve), nell'ambito dell’attività di sorveglianza coordinata dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

La ricerca del genoma è stata effettuata in 98 campioni prelevati il 6 e 7 giugno scorsi, provenienti da 11 diversi laboratori in Veneto. Il 100% dei campioni analizzati appartiene alla variante Omicron. La prima identificazione in Veneto del "lineage" BA.5 risale all’11 maggio, e ciò significa un notevole aumento della sua frequenza in poche settimane, in virtù della sua più alta contagiosità. Tra le province del Veneto, i campioni appartenenti alla variante sono 5 a Padova, Treviso e Vicenza, 3 a Verona, 2 a Venezia e uno rispettivamente a Belluno e Rovigo.

L'Izsve fa sapere che anche la variante BA.4 ha fatto il suo ingresso in regione nel mese di maggio, in provincia di Venezia, ed è stata identificata in due campioni prelevati in provincia di Vicenza e di Treviso.