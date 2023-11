Il presepe in acqua che si ammira dalla pista a sbalzo sulla laguna

Da questo fine settimana, affacciandosi dalla pista a sbalzo sulla laguna più lunga d'Europa si potrà ammirare "Lagoon Nativity", il presepe in acqua realizzato dal Comune di Cavallino-Treporti con l'artista locale Francesco Orazio e la Somfer srl.

L'opera è unica: da Ca' Ballarin a Ca' Savio più di 180 statue in compensato marino rappresenteranno la natività. Un lungo presepe sull'acqua composto dai villaggi e i suoi protagonisti, la capanna con Maria e Giuseppe, il bue e l’asinello, i re magi in cammino che, come anticipato dallo stesso artista, saranno avvicinati alla capanna di Gesù bambino per l'epifania.

«Quella del presepe è una tradizione che ho sempre sentito mia fin da bambino. Mi è sempre piaciuto realizzarlo. A casa ne ho una quindicina e da quasi dieci anni creo quest'opera d'arte nella Laguna del Pordelio - racconta Francesco Orazio, cittadino di Cavallino-Treporti -. È iniziata la collaborazione con il Comune per poter riprodurre la natività lungo il canale di via Pordelio, da Ca' Ballarin a Ca' Savio. Una sfida che ho accettato coinvolgendo anche in questa occasione gli amici della Somfer per creare le statue e posarle negli specchi d’acqua».

Una tradizione ormai consolidata per i cittadini di Cavallino-Treporti, attesa proprio per la sua particolarità di essere ammirata nel luogo che più li caratterizza: la laguna, una delle tre acque che bagna il litorale veneto. «Siamo contenti che i nostri concittadini abbiano colto la sfida di realizzare la natività lungo quasi tutta la pista ciclabile a sbalzo, nell'anno in cui si celebra l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco - aggiunge la sindaca, Roberta Nesto -. Un’opera che mette in luce anche il nostro legame con il Santo, nostro patrono, e i valori dell’identità cristiana della nostra comunità».