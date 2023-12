Inaugurato a Jesolo il presepe di ghiaccio

Taglio del nastro questa mattina per la terza edizione del Presepe di Ghiaccio in piazza I Maggio a Jesolo. Un nuovo tassello al mosaico di Jesolo Città del Natale che verrà completato nel corso della settimana con le inaugurazioni del presepe di Sassi in piazza Milano (sabato 16 dicembre alle 14.45) e di Jesolo Incantatus in piazza Marconi (domenica 17 dicembre alle 16). Domani, mercoledì 13 dicembre, la mostra non sarà aperta al pubblico. L'esposizione riaprirà regolarmente giovedì mattina per consentire di realizzare alcune finiture interne relativamente alla tensostruttura che ospita le teche.

Le opere nascono dalle mani di un gruppo di artisti formato da alcuni tra i più importanti scultori di ghiaccio al mondo: David Ducharme (Canada), Ilya Filimontsev (Russia), Tsagaan Munkh-Erdene (Mongolia) ed Enkhtaivan Uugantsetseg (Mongolia). Il lavoro di creazione delle opere è iniziato il 6 dicembre con l’unione dei blocchi di ghiaccio, 70 grandi pezzi del peso di circa 125 chilogrammi ciascuno, a cui è seguita la fase di scolpitura vera e propria. I lavori sono terminati domenica 10 dicembre. Il Presepe di Ghiaccio è a ingresso gratuito e visitabile fino al 14 gennaio 2024. Le opere sono esposte all’interno di due grandi teche refrigerate, dove viene mantenuta una temperatura compresa tra i -10 e i -14 gradi centigradi. Insieme al sindaco Christofer De Zotti, all’assessore al turismo Alberto Maschio e al resto della giunta, alla cerimonia ha partecipato anche don Gianni Fassina che ha benedetto la mostra.