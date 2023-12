A Mestre l'unica riproduzione in scala del presepio del Vaticano | VIDEO

Alla biblioteca Vez di Mestre è possibile ammirare, fino al 22 dicembre, il presepe "Admirabile Signum", la fedele riproduzione in scala – unica in Italia – della Natività che la Città del Vaticano ha esposto lo scorso 9 dicembre in Piazza San Pietro.

L'opera è stata eseguita dai maestri napoletani Cantone & Costabile, gli stessi che hanno realizzato il progetto originale a grandezza naturale. La Natività, che presenta elementi non tradizionali, è stata organizzata per volontà di Papa Francesco in occasione degli 800 anni dalla realizzazione del primo presepe della storia, ideato da San Francesco d’Assisi nel 1223 a Greccio.

Esattamente come nel presepio presente in Piazza San Pietro, al centro della scena a reggere il bambin Gesù è San Francesco d’Assisi. Accanto vi sono Maria, san Giuseppe, il bue, l’asinello e alcuni personaggi che aiutarono il Santo nella realizzazione della natività. Tra questi il nobile Giovanni Velita e la moglie Alticama, oltre ad alcuni frati. Alle spalle delle statue si vede inoltre l’affresco della grotta di Greccio, davanti al quale un frate minore celebra la messa. «San Francesco volle mettere in scena questa rappresentazione per far comprendere a tutti le condizioni disagevoli in cui nacque Gesù – ha spiegato Giovanna Zabotti, curatrice del progetto insieme a Enrico Bressan –. Si dice infatti che in quella notte tutti i fedeli presenti videro il bambinello, realizzato in terracotta, prendere vita e muoversi. Lo chiamano "il miracolo del presepe"».

«Grazie a una grande collaborazione con più realtà siamo arrivati ad ottenere questo risultato che ci rende orgogliosi e soddisfatti, in quanto unica città d’Italia ad ospitare una fedele riproduzione della Natività presente in Piazza San Pietro. Questa è una vera e propria opera d'arte» ha aggiunto l'assessore Paola Mar. Il progetto è infatti frutto della collaborazione tra il Comune, il Patriarcato, la Fondazione Musei Civici di Venezia, Vela Spa e la Rete Biblioteche Venezia.

Il presepe sarà protagonista di un percorso itinerante composto da quattro tappe: rimarrà all’interno della biblioteca Vez fino al 22 dicembre, poi si sposterà a Venezia, precisamente nella Basilica della Salute, dal 23 dicembre al 1° gennaio. Quindi sarà il turno del Centro Don Orione a Chirignago dal 2 al 5 gennaio e, infine, il 6 e 7 gennaio raggiungerà il patronato di Zelarino.