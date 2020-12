Maltempo, previsione di marea a 125 centimetri nel pomeriggio

E' previsto per le 15.10 di oggi, martedì 8 dicembre, il prossimo picco di marea. Il Mose - fanno sapere dal Comune di Venezia - non è attivo in mattinata, nonostante la marea si stia mantenendo su valori elevati fin dalle prime ore del mattino.

La situazione meteorologica è in continua evoluzione: la giornata sarà caratterizzata da piogge intense in tutto il territorio come nei giorni precedenti. Già nel fine settimana, il maltempo ha provocato ingenti danni in tutta la provincia: tra allagamenti che sono stati registrati e mareggiate che hanno colpito e devastato il litorale, finendo per «mangiarsi» decine di migliaia di metri cubi di sabbia. A Venezia, intanto, si attende il picco di martedì pomeriggio. Nei giorni scorsi erano state sollevate le paratoie del Mose. Anche per i prossimi giorni sono previste condizioni meteo favorevoli al fenomeno dell'acqua alta.

