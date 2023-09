Meteo, ancora 24 ore di sole e gran caldo. Poi arrivano temporali anche forti con calo termico

L’anticiclone africano continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale, coinvolgendo anche il Veneto con tempo stabile e temperature molto elevate. Poche variazioni attese nella giornata di martedì, con tempo in prevalenza soleggiato e valori massimi fino a 32/33°C sulle basse pianure. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, le cose inizieranno a cambiare nel corso di mercoledì, quando un impulso di instabilità raggiungerà le zone alpine dando luogo ai primi rovesci o temporali tra il pomeriggio e la sera, destinati localmente a sconfinare alle alte pianure e all’alto Veneziano entro fine giornata.

Dopo una breve pausa soleggiata ad inizio giornata, nel corso di giovedì è atteso un secondo impulso instabile che riattiverà rovesci e temporali tra Alpi e alte pianure, localmente forti e in sconfinamento in serata fin verso il corso del Po. Le temperature inizieranno a diminuire, seppur lievemente, con massime che difficilmente supereranno i 30°C. Un ulteriore lieve calo termico è previsto per venerdì, in un regime di tempo spiccatamente variabile che darà luogo a qualche rovescio sparso e intermittente. Anche nel weekend le condizioni si manterranno molto variabili, con nuove occasioni per rovesci sparsi e temperature giù di qualche grado fino a sabato.

Le previsioni a Venezia

Soleggiato e caldo fino a mercoledì, con temperature massime che raggiungeranno ancora i 27°C. Tra giovedì e venerdì il tempo risulterà più variabile, anche con qualche rovescio o breve temporale e temperature massime sui 26°C. Sabato ulteriore calo termico con massime sui 25°C e possibilità di qualche pioggia, mentre la domenica dovrebbe risultare più soleggiata con temperature in lieve recupero.