Previsioni meteo, tempo instabile nei prossimi giorni

L'anticiclone protagonista della scena meteo delle ultime settimane e responsabile del prolungato periodo siccitoso in corso, pare finalmente abbandonare (almeno temporaneamente) l'Europa favorendo così una fase più instabile sul Veneto e il Nord Italia. Primi segnali di cambiamento, secondo il meteorologo Davide Sironi di 3bmeteo.com, già tangibili nel corso di venerdì, quando una prima debole perturbazione sarà responsabile di diffusi annuvolamenti e anche qualche debole pioggia serale sulle aree costiere e il basso Veneto.

Nel weekend torneranno di nuovo condizioni ben soleggiate ma caratterizzate da un generale calo termico causa un flusso freddo dai Balcani. Sabato soffierranno infatti venti piuttosto sostenuti di Bora, a tratti anche forti lungo le zone costiere. Ma il vero cambiamento del tempo è atteso tra San Valentino e martedì 15 febbraio quando è in vista il transito di una perturbazione nord-atlantica più estesa e organizzata, preceduta da correnti umide e instabili da sudovest. E' ancora prematuro scendere nei dettagli vista la distanza temporale ma appare probabile il ritorno di precipitazioni significative e diffuse a tutta la regione, nonché delle nevicate in montagna oltre 500-800 m di altitudine. Si stimano accumuli oltre 1000-1200 m di altitudine intorno 10-30 cm. Non sarà probabilmente una perturbazione intensa e in grado di risolvere da sola la situazione di deficit idrico in corso, ma sicuramente andrà a spezzare il lungo periodo di precipitazioni sostanzialmente assenti che si prolunga ormai dal 5 gennaio scorso. Una vera manna dal cielo poichè l'assetto barico sullo scacchiere europeo non subirà grossi scossoni nelle settimane a seguire e appare probabile il ritorno a condizioni in prevalenza asciutte e anticicloniche.