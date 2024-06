Caldo africano nel weekend, ma da lunedì tornano i temporali

La pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento, grazie alla risalita di un promontorio dell’anticiclone africano che favorirà alcune giornate con tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche sul Veneto, fino al weekend. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, le temperature aumenteranno sulla nostra regione, con valori massimi che venerdì raggiungeranno i 32/33°C in pianura.

In particolare a Verona, Padova, Treviso e Vicenza si raggiungeranno 32/33°C, a Venezia 30/31°C. Poche variazioni fino al weekend, con condizioni che si manterranno stabili e in prevalenza soleggiate e clima caldo estivo, salvo un po’ di variabilità diurna sulle zone alpine dove sarà sempre possibile, di tanto in tanto, qualche rovescio o focolaio temporalesco. Un peggioramento potrebbe però intervenire con l’inizio della prossima settimana, ad opera di una perturbazione in arrivo da ovest, foriera di rovesci e temporali anche forti, con temperature in decisa diminuzione.