Meteo, in arrivo nuova perturbazione: piogge e calo delle temperature

Dopo il passaggio della prima perturbazione ecco che ne sta per arrivare già un’altra, la seconda del mese di novembre. Il maltempo inizierà ad interessare il Veneto tra la notte e il primo mattino di mercoledì 3 a partire dalle Alpi, Prealpi e pedemontane per poi coinvolgere il resto della regione in giornata. Fenomeni anche forti e a carattere temporalesco tra pomeriggio e sera. Accumuli maggiori previsti sulle aree dolomitiche dove cadrà anche la neve fino a 1300-1400mt. Possibili locali allagamenti o disagi. Attesi vari episodi di acqua alta sulla laguna nei prossimi due giorni. Precipitazioni più intermittenti sulle coste, in particolare sull’area del delta. Temperature in generale calo, soprattutto nei valori minimi, forti gelate in montagna. Weekend previsto più stabile con ampi spazi soleggiati ma ventoso da Nord-Est.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, Su Venezia è attesa un’altra giornata di maltempo. Mercoledì 3, piogge e rovesci interesseranno il capoluogo per tutto il giorno. Non si escludono precipitazioni localmente abbondanti specie in serata. Previsti episodi di acqua alta fino a 140 cm. Temperature in calo da giovedì, specie nei valori minimi. Miglioramento atteso da giovedì pomeriggio in vista di un weekend più stabile con ampie schiarite, ma ventoso da Nord-Est.