Meteo, perturbazione tocca il Veneto nel weekend. Da lunedì caldo in aumento

Un promontorio anticiclonico favorisce una fase stabile sul Veneto, con temperature in aumento e clima estivo. Tuttavia già a partire da domani, sabato, la situazione inizierà a cambiare parzialmente, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che raggiungerà la nostra regione già dalle prime ore della giornata, dando luogo a un peggioramento sulle Alpi.

Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, interverranno piogge sparse che in serata sconfineranno alle pianure pedemontane, mentre sulle restanti zone il clima rimarrà in prevalenza asciutto. Qualche pioggia in arrivo dunque verso sera sulle province di Vicenza e Treviso, asciutto e più soleggiato invece su quelle di Verona, Padova e Venezia. Farà ancora caldo, con temperature massime in pianura fin verso i 30/32°C. Domenica la permanenza di correnti umide occidentali sarà causa di una giornata ancora a tratti instabile sulle zone montuose, con qualche rovescio sulle Alpi in sconfinamento entro sera alle pianure occidentali. Dalla prossima settimana è atteso un nuovo rinforzo dell’anticiclone, con tempo che si stabilizzerà ovunque e temperature in aumento già da lunedì.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday