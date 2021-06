Allerta meteo fino a lunedì: in arrivo forti temporali

Possibili rovesci, grandinate e raffiche di vento anche in pianura

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del servizio meteorologico del centro funzionale decentrato della Regione Veneto, ha diramato un'allerta maltempo dal pomeriggio di oggi, sabato 5 giugno, fino a lunedì 7 giugno.

Le previsioni parlano di una fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi inizialmente sulle zone montane e pedemontane e successivamente in estensione anche alla pianura. Non si escludono anche possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). «Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti», si legge nel bollettino del centro funzionale.