Meteo, dopo il weekend estivo si abbassano le temperature: rischio temporali e grandine

In pochi giorni le condizioni meteo-climatiche cambieranno considerevolmente sull'Italia, passando da un weekend dal sapore estivo a condizioni quasi invernali per diverse regioni nella prossima settimana. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: «Termicamente potremmo fare marcia indietro di due mesi. La causa sarà l'affondo deciso di una saccatura colma d'aria artica questa volta non solo sull'Europa centro-settentrionale ma con molta probabilità anche sul Mediterraneo, dove l'anticiclone subtropicale verrà smantellato».

Temperature sotto la media e rischio grandine

In particolare proprio sull'Italia convergeranno il fronte freddo in discesa da Nord e un insidioso vortice attualmente attivo tra Tunisia e Algeria in risalita verso il Sud Italia. In questa circostanza dunque il tempo diventerà decisamente più instabile e freddo. I primi segnali di cambiamento dovrebbero iniziare a manifestarsi lunedì al Nord, con l'avvicinamento del fronte freddo, associati a qualche pioggia o rovescio segnatamente sulle Alpi. «Tra martedì 16 e mercoledì 17 si entrerà nel vivo, concretizzandosi la fusione tra la depressione in risalita dal Nord Africa e il fronte freddo che nel frattempo valicherà le Alpi: il tempo tenderà a peggiorare anche al Centronord con rovesci e temporali sparsi (spesso accompagnati anche da grandine) maggiormente incisivi su Nordest e versante adriatico (Nordovest con molta probabilità in larga parte asciutto)», spiega Ferrara. Nei giorni immediatamente successivi il tempo potrebbe mantenersi instabile e piuttosto freddo per il periodo su diverse aree d'Italia, con ulteriori piogge sparse e temperature a tratti sotto la media.

