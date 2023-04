Meteo, previsti acquazzoni e temporali. Il ponte del 25 aprile in parte salvo

«L'alta pressione non riuscirà ad imporsi nei prossimi giorni sull'Italia, che resterà così in balia di un tempo spiccatamente variabile a tratti instabile». Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: «Avremo a che fare con il tipico tempo capriccioso primaverile con sole che si alternerà a nubi irregolari talora dense, dalle quali scaturiranno rovesci e temporali sparsi. Le zone dove questo sarà più probabile saranno al solito i rilievi, Appennino, vallate e pianure interne, meno invece le coste dove anzi non mancheranno anche momenti soleggiati. Il tutto in un contesto termico lievemente più mite rispetto ai giorni scorsi ma non caldo, anzi con temperature a tratti ancora sotto le medie del periodo».

Pioggia in arrivo

«Una buona notizia per il Nord, che ricordiamo soffre ancora di un pesante deficit pluviometrico: tra giovedì e venerdì una perturbazione in discesa dal Nordest Europa porterà ulteriori preziose piogge e rovesci - prosegue Ferrara -. Già mercoledì sera avremo i primi acquazzoni e temporali sul Triveneto, che successivamente si estenderanno anche al Nordovest».

Ci avviciniamo al Ponte del 25 aprile e, pur mancando diversi giorni, si può tracciare una prima linea di tendenza. «Buone notizie per il weekend del 22-23 aprile che dovrebbe risultare in larga parte stabile e soleggiato, complice un temporaneo rinforzo dell'alta pressione, con temperature in aumento conclude il meteorologo -. Tuttavia già entro la sera di domenica qualche nuovo rovescio o temporale dovrebbe riaffacciarsi al Nord, preludio ad una nuova possibile fase instabile su gran parte d'Italia tra lunedì 24 e martedì 25 aprile. In questa fase potremmo dunque ritrovarci acquazzoni e temporali sparsi, ma comunque localizzati e alternati anche a momenti soleggiati. Si tratta di una evoluzione che necessiterà comunque di ulteriori analisi e conferme».