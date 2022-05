Weekend estivo. Attesi fino a 33°C in pianura

Dopo l'instabilità sparsa che ha caratterizzato il meteo del weekend scorso, con piogge e temporali sul Veneto; l'avvio della settimana sulla regione è stato caratterizzato da condizioni decisamente più stabili e anticicloniche. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, l'ulteriore rinforzo del campo di alta pressione porterà un ulteriore aumento delle temperature e tanto sole su tutti i settori, secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro.

In particolare, la nuova ondata di caldo raggiungerà l'apice tra sabato e domenica, con valori massimi che potranno raggiungere +32/+33°C in diverse località della pianura, mentre saranno più contenuti sui rilievi. Il cielo sarà prevalentemente sereno o al più velato, mentre saranno più frequenti degli annuvolamenti diurni sui rilievi ma con basso rischio di precipitazioni. La nuova settimana sarà caratterizzata ancora da condizioni anticicloniche, ma con caldo che allenterà gradualmente la presa riportando i valori in linea con la media del periodo entro metà settimana. Complice l'arrivo di una goccia fredda da est che porterà maggiori disturbi specie a ridosso dei rilievi e condizioni per maggiori sviluppi di temporali di calore.

Previsioni meteo Venezia

In provincia di Venezia condizioni di bel tempo per tutto il weekend, con cielo sereno o al più debolmente velato. Clima diurno molto mite, con valori massimi fino a +26/+27°C. Ventilazione debole in regime di brezza termica. Dalla prossima settimana caldo in lieve flessione, con valori non oltre i +25°C; clima ventoso e fresco, con venti che soffieranno fino a moderati di scirocco.