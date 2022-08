Esodo estivo, previsioni di traffico per il weekend di Ferragosto

Sarà un fine settimana di Ferragosto senza particolari criticità quello previsto lungo le arterie autostradali gestite da Concessioni Autostradali Venete (Cav) e Autovie Venete. Grazie al "ponte" lungo, l’esodo estivo nell’ultima vera grande occasione per gli spostamenti verso le località di villeggiatura sarà spalmato su più giornate. Nessuna giornata da bollino nero, ma - con ogni probabilità - tre da bollino giallo lungo le autostrade di Cav (sabato in direzione Trieste, domenica e lunedì in direzione Milano) e tre da bollino rosso per Autovie Venete, da domani a domenica 14 agosto.

Ci sarà, in particolare, traffico molto sostenuto in entrambe le direzioni sulla A4, con possibili rallentamenti ai caselli "del mare" e sulla A23 (Nodo di Palmanova - Udine Sud), in particolare sabato 13, quando si prevede il transito di circa 180 mila veicoli. La previsione è basata sul calcolo dei flussi veicolari che hanno raggiunto i livelli pre pandemici in questa prima parte della stagione estiva e sui transiti del 2016, quando le giornate del ponte di Ferragosto erano identiche a quelle di quest’anno. Alla barriera di Lisert si prevede l’uscita di circa 28 mila veicoli diretti verso le coste di Slovenia e Croazia, a cui si devono aggiungere gli 11 mila di Villesse e i 5 mila di Redipuglia, caselli “alternativi” per chi vuole raggiungere queste mete di vacanza. A seguire, il casello balneare di Latisana con 17 mila transiti e San Donà di Piave con 9 mila.

Dalle 16 di domani scatterà il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle ore 22. Nuovo stop dalle ore 8 di sabato 13 fino alle ore 22; dalle ore 07 di domenica 14 alle 22 e dalle 7,00 di lunedì 15 alle 22.