Esodo di Ferragosto: traffico in aumento nel weekend, le previsioni

Al via l’esodo di Ferragosto: sulle tratte gestite da Cav ancora giornate da bollino rosso, mitigate tuttavia dal lungo fine settimana di spostamenti, che contribuirà a spalmare su più giorni le concentrazioni massime di transiti previsti.

Complessivamente dunque, il traffico subirà sì un incremento, favorito anche dalle previsioni di bel tempo e clima torrido in pianura, ma più diluito nel fine settimana e con minor traffico pendolare sulla rete. Osservata speciale resta la giornata di sabato, vigilia di Ferragosto, che in direzione Trieste e Venezia è marcata con bollino rosso (traffico potenzialmente critico) a causa degli spostamenti giornalieri o del weekend. Sempre in direzione del litorale, bollino giallo per traffico intenso già da domani, venerdì, lo stesso domenica e lunedì. Diversa la situazione in direzione Milano: a causa dei rientri la giornata più delicata sarà la domenica di Ferragosto, marcata con il bollino rosso, giallo invece per traffico intenso venerdì, sabato e lunedì.

Durante tutto il periodo, a seconda dell’intensità del traffico, rallentamenti e code saranno possibili in A4, nel tratto tra Padova Est e il Bivio con la A57 e alla barriera di Mestre in uscita. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore su tutta la rete venerdì 13 agosto dalle ore 16.00 alle 22.00, sabato 14 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 15 agosto dalle 7 alle 22.