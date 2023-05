Tangenziale di Mestre, cantieri e possibili code nel fine settimana

Nel fine settimana Cav effettuerà alcuni lavori di manutenzione necessari per garantire la sicurezza della circolazione. Gli interventi comporteranno restringimenti di carreggiata e deviazioni, con possibili conseguenti disagi al traffico.

In particolare, in tangenziale di Mestre, sabato 27 maggio dalle 6 alle 16, verrà chiuso il raccordo da Venezia tra lo svincolo Carbonifera est e la rotatoria di Marghera per chi viaggia in direzione Milano con provenienza Venezia: verrà quindi istituita un’uscita obbligatoria per lo svincolo Carbonifera est e il traffico sarà poi deviato dalla tangenziale verso la rotatoria Marghera.

Lavori di manutenzione anche sul tratto di A57 compreso tra gli svincoli di Mira-Oriago e il bivio con la A4 a Dolo in direzione Milano, con i cantieri che occuperanno due corsie di marcia dalle 21.30 di oggi, venerdì 26, fino alle 6 di domenica 28, tra il chilometro 4+000 e 0+600. Il restringimento di carreggiata potrà provocare code, specialmente sabato pomeriggio, tra gli svincoli di Mira-Oriago e Mirano-Dolo.

Infine, questa notte, intorno all’una, transiterà sul Passante di Mestre in direzione Milano e poi sulla A57 in direzione Venezia, fino allo svincolo di Mira-Oriago, il secondo convoglio di quattro mezzi speciali adibiti al trasporto di manufatti per le conche di navigazione del Mose. Il trasporto eccezionale, di 8 metri di larghezza e 44 tonnellate di peso per ogni carico, occuperà l’intera carreggiata e dunque potranno verificarsi rallentamenti e la temporanea interdizione degli accessi in autostrada agli svincoli interessati dal passaggio. Il transito sarà presidiato dal personale di Cav e dalla scorta tecnica delle ditte incaricate del trasporto e segnalato attraverso i pannelli a messaggio variabile lungo le tratte interessate.