Corpus Domini: traffico da bollino rosso da giovedì a domenica

Code a tratti e rallentamenti fin dal primo mattino di oggi, giovedì 16 giugno: è l’effetto del Corpus Domini, la festività molto sentita in Austria e in Germania. Infatti, proprio da questi due Paesi provengono gran parte di auto e camper che stanno transitando sulla A23 (Udine Sud – Nodo di Palmanova) e sulla A4 in direzione Venezia con meta finale le principali località del Nordest.

Le previsioni del traffico per il fine settimana

Le previsioni parlano per questo weekend di un afflusso di circa 160mila veicoli su tutta la rete di Autovie nella sola giornata di sabato 18 giugno e di 158mila nella giornata di domenica 19. Le previsioni tengono conto dei transiti registrati nel 2017 quando il ponte del Corpus Domini cadeva nello stesso periodo di quest’anno e dell’aumento dei flussi fin qui censiti nell’ultimo mese. Nel mese di maggio si è registrato un +16% di transiti totali rispetto a maggio 2021; nella settimana dell’Ascensione +7% rispetto al 2019; nella settimana di Pentecoste +4% (sul 2019) e +9% (sul 2021); nello scorso weekend +18% nella giornata di sabato rispetto al 2021.

Le quattro giornate – da giovedì a domenica – saranno caratterizzate quindi da bollino rosso, ovvero da traffico particolarmente intenso. Venerdì 17 giugno è previsto anche il rientro degli autoarticolati nei Paesi del Centro Est Europa in direzione Trieste; mezzi pesanti che non potranno circolare dalle 7 alle 22 di domenica 19.