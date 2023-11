Cia Venezia, vendemmia 2023: «Annata da non ricordare»

«Un'annata non da ricordare sia per quanto riguarda la quantità di raccolto che per la qualità zuccherina. Le aziende invece la ricorderanno per i danni provocati dai cambiamenti climatici: tra siccità, grandine, folate di vento, piogge fuori stagione, sono tanti i motivi che hanno portato ad una diminuzione del raccolto. E proprio la questione dei cambiamenti climatici deve essere al centro del dibattito politico. Tra due giorni comincerà a Dubai la Cop28 (la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici): speriamo non sia occasione persa, perché ogni decisione non presa si ripercuote sull’ambiente e sulle nostre aziende». A parlare è la presidente di Cia Venezia, Federica Senno, dopo il tradizionale punto sulla vendemmia 2023 che si è svolto lunedì sera a Noventa di Piave.

«La vendemmia del 2023 è in calo rispetto all’anno precedente. In Italia la riduzione è stata particolarmente persistente, tra crisi climatica e patologie fitosanitarie», ha spiegato Franco Passador, amministratore delegato di Vi.V.O. Cantine. A incidere sul mercato è anche la giacenza: la quantità in Europa è maggiore della produzione (173 milioni di ettolitri di giacenza rispetto a 165 milioni di ettolitri di produzione). E c’è anche un significativo calo dei consumi (in 20 anni sceso da 30 a 22 litri pro capite), soprattutto nelle nuove generazioni. A soffrire di più sono le aziende piccole, ma che rappresentano l’85% del tessuto produttivo nel nostro territorio e il 50% degli occupati. In 20 anni a salvare il mercato sono state le esportazioni: Germania, Stati Uniti, Regno Unito sono i paesi importatori principali. Un piccolo focus sul prosecco: 628 milioni di imbottigliamenti. La produzione si attesta ai 4,5 milioni di ettolitri. Con le giacenze, si punta per il 2024 ad arrivare a 5 milioni di ettolitri. Il mercato del Prosecco comunque regge. Il Pinot grigio segna un 5% in più di produzione (con un aumento delle esportazioni del 39%). Ad oggi le superfici coltivate a vite in Veneto sono quasi 102mila ettari. Tra le varietà più piantate nel veneziano, prevalgono glera e Pinot grigio (assieme costituiscono il 53%), Merlot, Chardonnay, Pinot nero (soprattutto per tagliare il Prosecco rosè) e Cabernet Franc. A livello regionale, Venezia copre il 10% della superficie (dopo Treviso e Verona).