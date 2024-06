Venezia e Riviera del Brenta, due pride in programma a giugno

I movimenti Lgbt+ si preparano per due sfilate di piazza, il Laguna Pride (a Venezia, domenica 9 giugno) e il Riviera Pride (Dolo, sabato 29 giugno). L'orgoglio della comunità queer, il transfemminismo e il diritto alla salute sono i temi portati avanti dalle associazioni organizzatrici, che chiamano a raccolta la cittadinanza mentre mettono a punto i programmi delle manifestazioni.

Per il Laguna Pride l'appuntamento è il 9 giugno, alle 17, alla stazione Santa Lucia, dove partirà il corteo con arrivo programmato alle 19 alle Zattere. Qui è prevista la presenza di un palco, con musica, performance e interventi. «Ci prepariamo a un pride che vuole invadere le calli di Venezia con tutta la forza, la rabbia e la gioia della nostra comunità», spiegano dall'organizzazione, che contesta i «continui gli attacchi alla possibilità di ogni persona di essere ciò che vuole, alla possibilità di abortire, alla libertà di esprimere e vivere le proprie relazioni senza subire attacchi».

A questo «si aggiungono i tagli alla sanità pubblica e la mancanza di azioni concrete per la garantire la salute psicologica di una popolazione il cui benessere mentale è sempre più in calo. Se, come comunità queer e Lgbtqia+ vediamo negata la nostra possibilità di autodeterminazione, se viviamo una realtà di violenza machista e omofoba, se minano il diritto all'aborto e alla salute riproduttiva, allora dobbiamo rispondere». Altro tema portato avanti dai collettivi è la solidarietà alla popolazione palestinese, alle prese con una gravissima crisi umanitaria: «Quest'anno in particolare non possiamo non leggere attraverso una lente queer e transfemminista la situazione in Palestina: riconosciamo come i primi corpi a soffrirne sono quelli dellə bambinə, delle soggettività femminili, non normate e queer».

L'iniziativa a Dolo è promossa dal Collettivo Artemisia, realtà che si impegna in particolare nella missione di dare voce alla comunità arcobaleno nelle aree più "periferiche". Il Riviera Pride, alla quarta edizione, si definisce come «una manifestazione che parte dal basso, completamente autofinanziata». Il ritrovo è programmato per sabato 29 giugno, alle ore 17, in piazza Cantiere. «Dolo è un punto di snodo, geograficamente a metà fra le città di Padova e Venezia-Mestre - aveva spiegato il collettivo, annunciando la prima edizione nel 2021 -. È un simbolo della Riviera e dell'intera provincia, che ci impegniamo a mantenere e rendere accogliente per chi ci vive. In qualsiasi luogo, ogni persona dovrebbe poter esprimere la propria identità in tutte le sue forme».