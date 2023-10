Prima edizione della Coppa Alkeemia per l'inclusione dei ragazzi con disabilità

Prima edizione della Coppa Alkeemia, un evento sportivo dedicato all'inclusione dei ragazzi con disabilità. Presso l'innovativo centro del Venezia FC, Ca' Venezia, si è svolto infatti un quadrangolare calcistico in cui si sono sfidate squadre composte da giovani diversamente abili, uniti dalla passione per lo sport e per i valori che questo rappresenta: uguaglianza, solidarietà e aggregazione.

Durante l'evento si sono affrontati i ForMeDAbili di F.C. Spinea 1966, il Montebelluna (promosso dall'associazione Sport Life Onlus), l'ASD Format Ferrara ed una rappresentanza del Bologna FC (a supporto della onlus Senza Barriere). Tutti i ragazzi sono stati premiati indipendentemente dal risultato.

«Siamo orgogliosi di ospitare una iniziativa di tale portata sociale, e siamo felici che i nostri partner siano promotori di eventi come la Coppa Alkeemia, dedicata all'inclusione di ragazzi con disabilità. Ho già avuto modo in passato di ricordare quanto il Venezia FC desideri farsi alfiere di valori fondamentali come l'uguaglianza, la solidarietà e l'aggregazione, e sono fiero del percorso intrapreso dal club in tal senso» dichiara Filippo Antonelli, Sporting Director & General Manager Venezia FC.