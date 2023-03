«Primark è per tutti»: ecco com'è il nuovo punto vendita alla Nave de Vero | VIDEO

Oltre 4.500 mq, 28 casse e 38 camerini: sono solo alcuni dei dati del nuovo punto vendita Primark che aprirà domani, alle ore 9.00, alla Nave de Vero di Marghera. La nuova attività, che ha reso possibile l'assunzione di 150 persone, di cui l’86% donne, è stata presentata in anteprima questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa.

«Primark è per tutti, sia dal punto di vista dei prezzi, accessibili a tutti, sia per quanto riguarda l'aspetto occupazionale – spiega Luca Ciuffreda, direttore delle vendite italiane del marchio –. Il cliente qui potrà trovare prodotti femminili, maschili, per l'infanzia, ma anche un intero reparto dedicato alla casa e ai cosmetici. Ovviamente non mancano le licenze: Disney, Netflix e Harry Potter».

«Accogliamo con favore questa nuova apertura – ha affermato Sebastiano Costalonga, assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive –. Dal punto di vista commerciale apprezziamo che il marchio Primark sia legato alla sostenibilità ambientale, un tema molto caro alla città di Venezia. La qualità dei prodotti, i marchi di tendenza proposti, i prezzi competitivi ci inducono a pensare che anche acquirenti dalle province di Padova e Treviso verranno qui a fare i loro acquisti, coniugando lo shopping alla visita alla città». Infatti ben il 45% dell'assortimento proviene da fonti sostenibili: «Oltre la metà dei nostri capi sono basici perché riteniamo di avere una grossa responsabilità verso l'ambiente e il sociale» ha concluso Ciuffreda.