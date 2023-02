Annunciata la data: Primark inaugura a marzo lo store a Nave de Vero

Primark inaugurerà il tanto atteso punto vendita all’interno del centro commerciale Nave de Vero a Marghera alle 9 di martedì 7 marzo. Si tratta del secondo store del brand irlandese in Veneto: si aggiunge infatti al negozio del centro commerciale Adigeo di Verona, inaugurato nel 2017.

Il punto vendita di Marghera si sviluppa su una superficie commerciale di oltre 4.600 metri quadrati, precedentemente occupata dal supermercato a marchio Coop. Il negozio, fa sapere la società, «offrirà l’esperienza in-store per cui il brand è da sempre famoso. I clienti potranno acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear».

«L'apertura del nostro nuovo negozio alle porte di Venezia - spiega Luca Ciuffreda, responsabile delle vendite per l'Italia - segna un’ulteriore pietra miliare per Primark mentre l’azienda continua a crescere in Italia. Siamo pertanto entusiasti di poter presto accogliere nuovi clienti nel nostro negozio, sia quelli locali sia tutti coloro che verranno da più lontano, che potranno così acquistare i prodotti Primark che più amano. Questa inaugurazione rappresenta anche un momento molto importante per i nostri colleghi, che hanno lavorato duramente per dar vita alla migliore esperienza in-store possibile per i clienti».