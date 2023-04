Primavera in festa: una folla di 20mila persone in centro storico a Jesolo

Primavera in festa fa il pieno. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile, il centro storico di Jesolo ha ospitato l’ormai tradizionale evento primaverile che quest’anno l’amministrazione comunale ha inserito nel contesto di Aprile in Festa, che si chiuderà a fine mese con i tre giorni (29-30 aprile, 1 maggio) del Buffalo Beer Street Food. La manifestazione ha richiamato in città oltre 20mila persone che hanno visitato le bancarelle, apprezzato le esibizioni delle diverse associazioni, gustato prodotti locali, riso e giocato nell’area dedicata alle giostre ma hanno anche potuto fare beneficenza nei numerosi punti allestiti dalle diverse organizzazioni in tutto il centro storico.

Mercatino dell’artigianato e della creatività e mercatino enogastronomico con le primizie primaverili in via Cesare Battisti e piazzetta Fanti del Mare. Via Nazario Sauro ha ospitato l’area di intrattenimento per i bambini con laboratori di giocoleria, trucca bimbi e gonfiabili. Musica protagonista in piazza della Repubblica, con le esibizioni degli allievi della scuola di musica Monteverdi. Nel parco del municipio e in riva al fiume Sile, invece, alle esibizioni dei cavalli dell’associazione Animo Equestre e alle passeggiate acquatiche della Remiera Jesolo e la dimostrazione di salvataggio in acqua dei cani dell’associazione BK9.

Domenica pomeriggio il saluto ufficiale da parte dell’amministrazione, occasione per sostenere tre associazioni senza scopo di lucro con parte dei fondi raccolti attraverso le donazioni volontarie dal Presepe di Ghiaccio che ha animato piazza I Maggio durante le festività natalizie. I fondi raccolti ammontano complessivamente a 4mila euro e sono stati così suddivisi: mille euro alla fondazione Solo per Te, impegnata nella promozione della qualità di vita dei bambini affetti da gravi disabilità, altri mille all’associazione Donna 2000 Forza Rosa, da anni protagonista sul territorio per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, e 2mila all’Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica (AROP), che sostiene i bambini affetti da malattie oncoematologiche con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che li coinvolgono e le loro famiglie. «Ormai il successo di Primavera in Festa è assicurato – dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore al commercio e alle attività produttive, Alessandro Perazzolo -. Siamo felici della risposta del pubblico per questi due giorni».