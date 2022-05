«Salve le classi delle scuole Vivarini di Murano e Galuppi di Burano». È pronto un emendamento del parlamentare del Pd Nicola Pellicani per tutelare le scuole nelle isole della laguna. Le tre classi prime delle scuole di Murano e Burano saranno attivate anche per l’anno scolastico 2022-2023. «Un risultato che conforta le famiglie di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”, per cui bisogna ringraziare la dirigente regionale dell'Ufficio scolastico Carmelo Palumbo, per aver dato seguito alle richieste di una intera comunità, sobbarcandosi le responsabilità di una decisione giusta malgrado un quadro normativo incerto», commenta il deputato.

«Non possiamo però pensare di poter replicare annualmente questo “strappo alle regole”. È necessario intraprendere subito iniziative normative che riconoscano la specificità e le esigenze peculiari delle piccole isole - continua Pellicani - per salvaguardare i presidi dell’istruzione e per consegnare agli Uffici scolastici regionali percorsi normativi chiari». Positiva, in tal senso, dice l'onorevole, l'ormai prossima approvazione della legge di modifica della Costituzione che riconosce le peculiarità delle isole e promuove misure per rimuovere gli svantaggi dell'insularità. «A tal proposito, sarà mia cura presentare sul prossimo provvedimento utile un emendamento che, proprio in considerazione delle particolari condizioni delle isole della nostra laguna, consenta all'Ufficio scolastico regionale di istituire le classi in deroga alle normative vigenti, assicurando a tal fine una dotazione adeguata di personale scolastico».

«Da qualche anno si è inteso garantire il servizio nonostante la mancanza di un quadro normativo ad hoc che lo consentisse, facendo leva sulla responsabilità professionale - commenta Palumbo - Attendo con grande favore l'adozione da parte del Parlamento dei provvedimenti annunciati per la tutela e il riconoscimento della specificità delle piccole isole della laguna. Permetterebbero a tutti gli amministratori e agli operatori scolastici una quadro normativo certo e restituirebbero serenità e fiducia ai cittadini».