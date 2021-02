Primo giorno di apertura dei musei: i veneziani riscoprono il loro patrimonio culturale

L'opportunità di tornare al museo è stata accolta con entusiasmo dai veneziani, nonostante il giorno feriale. Dopo mesi di chiusura la giornata di oggi è anche un momento simbolico, un'occasione di riappropriarsi degli spazi e delle eccezionali attrazioni della città in un clima certamente più intimo rispetto ai tempi del turismo di massa. Palazzo Ducale e il museo Correr, in piazza San Marco, hanno aperto giovedì 11 febbraio per accogliere i visitatori, rigorosamente muniti di mascherine, distanziati e igienizzati. E i cittadini si sono presentati puntuali all'appuntamento: circa un centinaio di persone in attesa all'ingresso del Ducale già in mattinata.

Una dimostrazione che i veneziani sono interessati al proprio patrimonio, come ha fatto notare il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini che nei giorni scorsi ha "chiamato a raccolta" la cittadinanza: «Per una volta - ha commentato - davanti all'entrata di Palazzo Ducale c'era una coda di cittadini e non di turisti», aggiungendo che ovviamente «non si registreranno numeri da pienone turistico» ma «non si potrà più nemmeno dire che non vale la pena tenere aperti i musei solo per i residenti».

Il tema, nei mesi scorsi, era stato motivo di scontro tra l'amministrazione e l'opposizione. Il sindaco Luigi Brugnaro, considerato che il turismo è praticamente azzerato, aveva prospettato l'ipotesi di prolungare la chiusura fino ad aprile, ma molti hanno protestato. Alcuni, tra cui il vicesindaco Andrea Tomaello, avevano suggerito di rendere i musei accessibili per alcuni giorni, ed effettivamente è andata così: per adesso si sperimenta l'apertura in quattro date, ovvero 11, 12, 15 e 16 febbraio, solo per il Correr e Palazzo Ducale. Giorni feriali perché, da decreto governativo, nei fine settimana ancora non è possibile. Gli orari: Ducale gio-ven ore 11-20, lun-mar ore 11-19; Correr gio-ven-lun-mar ore 12-18.

Ora la lista “Tutta la Città Insieme!” chiede «un cambio di passo nella gestione del patrimonio museale civico» e che la Fondazione MuVe garantisca la fruizione e l’apertura al pubblico delle sue sedi.