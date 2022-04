Il veneziano Mr. Selfie racconta la sua vita in un libro. 7000 gli scatti con i vip

A Venezia c'è un ragazzo con una grande passione per i selfie, si chiama Riccardo Scalise ma in città tutti lo conoscono come Mr. Selfie. Sono 7000, infatti, gli scatti che questo 38enne ha accumulato negli anni, a partire dal 1992, con tantissime personalità del mondo dello spettacolo da Johnny Depp a Quentin Tarantino, da Clint Eastwood a Uma Thurman fino a passare per il Dalai Lama, Chiara Ferragni e tantissimi altri nomi dello showbiz. E c'è anche qualcuno che gli ha detto di no come Elton John e Michael Jordan. Il suo sogno nel cassetto? Un selfie con Michael J. Fox, l'iconico attore di Ritorno al Futuro e anche uno con Madonna che lui stesso definisce irragiungibile ma, nell'attesa, questo ragazzo con una grande passione per la fotografia e una vita difficile passata a combattere contro un brutto tumore al cervello, ha deciso di scrivere un libro per fermare nel tempo una parte importante della sua vita e della sua identità.

Si tratta di una raccolta di foto e storie inedite nascoste dietro agli scatti che hanno reso Riccardo, Mr. Selfie. Un volume di 266 pagine inttolato Rickypedia-Si Selfie chi può! che racchiude oltre ai famosissimi selfie con i vip anche curiosità, ricordi personali e aneddoti vissuti in prima persona da Riccardo nelle sue varie rincorse ai personaggi famosi.

Il libro, composto da parti di testo e selfie selezionti dall'autore, sarà presentato a Forte Marghera il prossimo 10 giugno e Riccardo promette che tanti dei protagonisti dei suoi scatti non mancheranno a questo evento.