Festa del 1° maggio: «Il lavoro è valore universale da difendere»

Nella giornata del primo maggio il pensiero va alla tragedia della centrale di Suviana, nella quale sono rimasti coinvolti tre lavoratori veneti, uno dei quali morto. «Un dramma che la nostra regione ha vissuto come una ferita nella propria terra e di cui non dimenticherà mai le vittime», comunica il governatore Luca Zaia. «Il 1° maggio - sottolinea - è la giornata di tutti, un’occasione che deve unire e un momento che non perde la sua attualità, soprattutto a fronte delle morti e gli incidenti che ancora si registrano».

In quest’epoca, «in cui a fianco delle modalità di occupazione tradizionali hanno trovato spazio lo smart working, il telelavoro, il nomadismo digitale, la settimana corta, il mondo del lavoro si è veramente trasformato. Cambiano i tempi ma non il senso del lavoro come valore universale da difendere, strumento catalizzatore di crescita e progresso per le famiglie e la comunità, oltre che garanzia di benessere e sicurezza sociale. Auguri a tutti i veneti, qualunque sia il lavoro che fanno e in qualsiasi modalità».

Se il Comune di Venezia non ha programmato particolari celebrazioni pubbliche, a Mira si tiene invece la festa del Primo Maggio in piazza IX Martiri, organizzata dalla Cgil assieme all'amministrazione comunale. Alle 10 porta i saluti il sindaco Marco Dori, seguono gli interventi di Massimo Celegato (segretario Spi Cgil Mira), Fabio Querin (segretario metropolitano Cgil), Angelica Morresi dell’Unione degli Universitari, Daniele Tronco (Spi Cgil metropolitana). La manifestazione è accompagnata dalle storie e dalla musica di Moira Mion. «L'occasione - riferiscono Daniele Giordano, segretario Cgil Venezia e Daniele Tronco - per mettere al centro della discussione studentesse, studenti, lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati. Quest’anno la festa del Primo Maggio - concludono - è caratterizzata dalla presenza dei banchetti per la raccolta firme dei referendum indetti dalla Cgil: chiediamo il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, di innalzare le tutele, di superare la precarietà».

Al teatro Toniolo di Mestre, a partire dalle 10.30, si svolge la cerimonia di consegna delle “stelle al merito del lavoro”, onorificenza conferita dal presidente della Repubblica a lavoratori che si sono particolarmente distinti nelle proprie attività professionali: sono 83 i nuovi Maestri del lavoro del Veneto. Presenti i prefetti della regione, rappresentanti delle forze dell’ordine e sindaci. Collegato alle celebrazioni della festa del lavoro è anche il concerto del coro e degli ottoni del Teatro La Fenice, in programma venerdì 3 maggio, alle 18.30, nel Capannone del Petrolchimico di Marghera: sarà un omaggio al compositore veneziano Luigi Nono, in occasione del centenario della nascita. «Vogliamo omaggiare questa grande figura artistica della città - spiega il sindaco Luigi Brugnaro - riportandola in un luogo simbolo nel quale è stato costruito un pezzo fondamentale di Venezia e della storia industriale dell’intero nostro Paese». L'amministrazione aveva acquisito il Capannone proprio per il suo valore simbolico, con la vocazione di un luogo aperto e di memoria collettiva.