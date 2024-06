Pro loco: al via venerdì la raccolta di apparecchiature raee

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Mestre, 18 giugno 2024 - C’è una zona grigia fatta di circuiti di smaltimento non ufficiali dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) che preoccupa perché composta da operatori “borderline” e soggetti non autorizzati, che agendo indisturbati, estraggono dai RAEE le materie più facili senza curarsi dell’impatto ambientale del trattamento. “Poco più di 6 apparecchiature su 10, sia di grandi che di piccole dimensioni, una volta usciti dalle nostre case, seguono il percorso che porta a un impianto accreditato in grado di garantirne il corretto riciclo – spiega il presidente della pro Loco Mestre Giampaolo Rallo - I dati della recente ricerca condotta da Erion WEEE (il consorzio del sistema Erion dedicato alla gestione dei RAEE) ed “Altroconsumo” fotografano una situazione davvero allarmante. In pratica 1 apparecchio RAEE su 3 sfugge alla corretta filiera, seguendo destinazioni anomale con ricadute ambientali ed economiche negative. Come Pro Loco quindi ci siamo attivati organizzando, in collaborazione con Veritas, un centro di raccolta di questo tipo di rifiuti presso la torre civica di Mestre e la piazzetta Pellicani venerdì 21 giugno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Perché, inutile nasconderlo, se abbiamo ridotto, come evidenzia il consorzio, del 6% in un anno questo tipo di raccolta è perché esiste un disinteresse generalizzato intorno a questo tema”. L’iniziativa coincide con la 30.a edizione della “Festa della musica”: alle 19 è in programma un concerto di musica classica con brani eseguiti dai primi violini della GOM (Giovane Orchestra Metropolitana) Matilde Iribhogbe e Andrea Cardin.