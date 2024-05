Proagon: un nuovo incubatore per le arti performative a Venezia

Si è tenuto mercoledì 8 Maggio 2024 presso Ca' Bottacin a Venezia l'evento di avvio del progetto, che rientra nel quadro delle iniziative denominate VENEZIA I.C.O.N.A. sostenute dalla Regione del Veneto, del primo incubatore delle arti performative in Italia che ha l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità culturale e creativa a Venezia. Un progetto che vuole dar vita ad un nuovo ecosistema nel centro storico di Venezia e punta a formare ed accompagnare la crescita di nuove imprese culturali per promuovere l'innovazione all’interno del settore produttivo e lavorativo delle arti performative.

Il progetto è guidato da Enaip Veneto con partner scientifico l’Università Ca’ Foscari (Venice School of Management e centro aiku - Arte Impresa Cultura), T2i - Trasferimento Tecnologico e Innovazione e Comune di Venezia, come partner operativi e il Teatro Stabile del Veneto con l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni come contesto di sperimentazione.

«Siamo particolarmente felici di sostenere in qualità di capofila un progetto di tale contenuto e che insiste specificatamente su una città e un settore a noi caro. La rete di partner qualificati e l’innovatività dell’impianto progettuale potrà portare a risultati tangibili anche in temini di creazione di opportunità lavorative per i partecipanti» queste le parole di Giorgio Sbrissa amministratore delegato di Enaip Veneto Impresa Sociale capofila del progetto Proagōn.

Sostengono il progetto come partner di rete anche Università IUAV, Confindustria Veneto Est, Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Veneto Film Commission, Palazzo grassi - s.p.a., associazione culturale Farmacia Zooè, associazione culturale Teatrale H2O Non Potabile, associazione Centro Teatrale di Ricerca e Formazione (C.T.R.F), Kublai Film srl, Zelda Impresa Sociale, Istituto Veneto per i Beni Culturali.