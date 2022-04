Ucraina, a San Donà oltre 200 profughi, di cui un centinaio minorenni

Il Comune di San Donà di Piave ha iniziato a ricevere e ospitare profughi dall'Ucraina dal 28 febbraio e alla data di oggi ne conta 208, di cui 99 minori. Per affrontare le prime emergenze 16 persone sono state ospitate in strutture alberghiere a spese del Comune, in attesa di trovare loro una diversa sistemazione e per permettere la gestione degli aspetti igienico-sanitari legati al Covid-19.

Anche per le altre persone arrivate nel Comune è stata data priorità ai controlli sanitari per scongiurare ipotesi di contagio, accompagnando tutti al punto tamponi dell’Ulss 4 Veneto Orientale e farli registrare per gli aspetti sanitari. Alcune famiglie sandonatesi e parrocchie hanno segnalato la loro disponibilità all'ospitalità e il personale del Comune sta verificando l’idoneità degli alloggi proposti.

Tre le soluzioni abitative che si aggiungono, la cui attivazione è prevista dal Comune. Possono ospitare complessivamente 25 persone. L’Ufficio Istruzione comunale, inoltre, ha avviato una collaborazione con gli istituti scolastici della città – Liceo Montale per i 50 mediatori linguistici a rotazione e il tecnico commerciale Alberti per la gestione del doposcuola – con una procedura per inserire i bambini e i ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado. L’Ufficio Sport si è invece attivato per aiutare bambini e ragazzi ucraini a continuare a svolgere attività sportiva grazie ad accordi stretti con tutte le società e le associazioni sportive del territorio.

Sono stati anche attivati diversi servizi insieme alle associazioni di volontariato, come la fornitura di beni di prima necessità e i trasporti. Il Comune ha messo a disposizione dell'associazione ucraina “La Rondine” un edificio con parcheggio (il deposito Ex Confrutta di via Pralungo) appositamente per lo svolgimento dell’attività di raccolta e preparazione delle spedizioni verso l’Ucraina.