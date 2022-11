Crowdfunding Civico, i primi sei progetti hanno raggiunto l'obiettivo: raccolti 26mila euro

Degli undici progetti selezionati nella seconda edizione del bando del Crowdfunding Civico, sei hanno già raggiunto il loro target. C’è tempo fino al 24 novembre per sostenere il secondo gruppo di iniziative ad alto impatto sociale. Se la raccolta fondi arriverà a coprire almeno il 50% del costo complessivo, il Comune interverrà per la rimanente quota, fino ad un massimo di 5mila euro a progetto.

I primi 6 progetti hanno raggiunto il proprio target di finanziamento su Produzioni Dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Rimangono online ancora 5 progetti, selezionati all’interno della seconda edizione del bando del Crowdfunding Civico promosso dall’assessorato alla coesione sociale del Comune di Venezia. Le prime organizzazioni ad aver raggiunto il proprio target di finanziamento hanno proposto interventi su diritti digitali e di cittadinanza, ambiente, inclusione, assistenza sanitaria. Complessivamente le campagne di crowdfunding concluse hanno finora raccolto un totale di 26.507 euro.

Tra i progetti ancora su Produzioni Dal basso ci sono: "Da capo a piedi: un nuovo mood per il corpo" (di A.S.D. Assokere), che consiste nell'offrire a tutti l'opportunità di fare sport e prevede l’organizzazione di attività motorie-sportive in gruppi, incontri a tema con professionisti del settore e la creazione di strumenti online in una piattaforma dedicata; "Hai proprio un bel caratterino! Imparare la piccola editoria d’arte" (di Bottega del Tintoretto) che consiste in un corso allo scopo di tramandare, con pratiche laboratoriali, la tradizione della stampa tipografica, evidenziando come il mestiere dello stampatore tradizionale sia alla base delle moderne tecnologie digitali; "Marghera For Kids" (dell'associazione Volontari del Fanciullo), che prevede la creazione di una rete di relazioni nel territorio di Marghera a misura di bambino, attraverso visite guidate e incontri programmati, alla scoperta di Marghera dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico; "VE.C.I. - Learn Together Learn Better" (di APS Passacinese), il cui obiettivo è garantire un’educazione di qualità, equa e inclusiva per tutti, contrastando fenomeni di povertà educativa, in particolare tra i minori di origine straniera, che evidenziano difficoltà nell'apprendimento della lingua stranieraattraverso attività extra-scolastiche di supporto all’apprendimento, attività di supporto linguistico e attività interculturali per favorire il riconoscimento sociale; "Social District" (dell'associazione I Celestini), un progetto di rigenerazione urbana che mira alla realizzazione di uno spazio da abilitare come servizio per la comunità e il territorio presso il Centro Sportivo Montessori, che ospiterà attività finalizzate all'inclusione della cittadinanza e delle fasce deboli nel territorio.